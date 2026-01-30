Advertisement
यमराज के मुंह से खींच लाए जिंदगी! माइनस डिग्री तापमान और बर्फ जैसा पानी; देखिए कैसे बचाई तड़पते बेजुबान की जान

यमराज के मुंह से खींच लाए जिंदगी! माइनस डिग्री तापमान और बर्फ जैसा पानी; देखिए कैसे बचाई तड़पते बेजुबान की जान

जमा देने वाली ठंड और बर्फीले पानी में फंसे कुत्ते को रेस्क्यू टीम ने समय रहते बचा लिया. तुरंत कार्रवाई, साहस और सूझबूझ से उसकी जान बची. अब बेजुबान सुरक्षित है और तेजी से स्वस्थ हो रहा है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:01 AM IST
यमराज के मुंह से खींच लाए जिंदगी! माइनस डिग्री तापमान और बर्फ जैसा पानी; देखिए कैसे बचाई तड़पते बेजुबान की जान

कभी-कभी कुछ पल ऐसे होते हैं, जो इंसानियत पर भरोसा और मजबूत कर देते हैं. जमा देने वाली ठंड, सांस रोक देने वाला सन्नाटा और मौत के बेहद करीब पहुंचा एक बेजुबान… हालात ऐसे थे कि जरा-सी देर उसकी जिंदगी छीन सकती थी. ठंडे पानी में फंसा यह मासूम जानवर तड़प रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर जवाब दे चुका था. हर गुजरते सेकेंड के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था. तभी समय के खिलाफ जंग शुरू हुई. हालात मुश्किल थे, मौसम बेरहम था, लेकिन हौसला उससे भी ज्यादा मजबूत. यही वजह रही कि मौत के मुंह में फंसी जिंदगी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

बर्फ पर कदम रखते ही टूट गया सहारा

माइनस डिग्री के करीब तापमान में एक कुत्ता बर्फ जमी झील की सतह पर चला गया. शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक बर्फ का सहारा टूट गया. देखते ही देखते कुत्ता बर्फ जैसे ठंडे पानी में जा गिरा. ठंड इतनी ज्यादा थी कि शरीर ने काम करना बंद करना शुरू कर दिया. वह बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिसलन और ठंड ने उसे जकड़ लिया. कुछ ही पलों में उसकी ताकत जवाब देने लगी और हालात जानलेवा बन गए. अगर समय रहते मदद न मिलती, तो उसकी जान बच पाना मुश्किल था.

रेस्क्यू कॉल मिलते ही शुरू हुआ ऑपरेशन

हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई. कॉल मिलते ही मरीन रेस्क्यू टास्क फोर्स हरकत में आ गई. बेहद ठंडे और जमे हालात के बीच रेस्क्यू बोट उतारी गई. बर्फ से ढके पानी में आगे बढ़ना आसान नहीं था, लेकिन टीम ने सावधानी और तेजी दोनों के साथ काम किया. हर सेकेंड कीमती था. ठंड लगातार असर दिखा रही थी, इसलिए टीम ने बिना वक्त गंवाए उस जगह तक पहुंचने की कोशिश की, जहां कुत्ता पानी में फंसा हुआ था.

नाव पहुंचते ही दिखी जिंदगी की उम्मीद

वीडियो में साफ दिखता है कि रेस्क्यू बोट जैसे ही कुत्ते के पास पहुंचती है, टीम के सदस्य बेहद सतर्कता से उसे पकड़ते हैं. कमजोर हो चुके कुत्ते को धीरे-धीरे पानी से बाहर निकाला जाता है, ताकि उसे और नुकसान न पहुंचे. बर्फीले पानी से बाहर आते ही उसे सुरक्षित नाव में रखा गया. यह पल बेहद राहत भरा था, क्योंकि मौत से जूझ रहा बेजुबान आखिरकार सुरक्षित हाथों में था. पूरी कार्रवाई के दौरान टीम ने संयम और प्रोफेशनलिज्म का शानदार उदाहरण पेश किया.

 

अब खतरे से बाहर, हालत में तेजी से सुधार

रेस्क्यू के बाद कुत्ते की सेहत को लेकर राहत भरी जानकारी सामने आई. अधिकारियों के मुताबिक, बेजुबान अब ठीक है और उसकी हालत लगातार बेहतर हो रही है. डॉक्टरों और रेस्क्यू टीम की देखरेख में उसे जरूरी इलाज दिया गया. उम्मीद जताई गई है कि वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसे देखकर लोग रेस्क्यू टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कठिन हालात में दिखाई गई यह इंसानियत लोगों के दिल को छू रही है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

