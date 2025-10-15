Advertisement
दिवाली से पहले इस शहर के मार्केट में 'भगदड़' जैसा माहौल; भीड़ देखकर लोगों ने उठाए सुरक्षा पर सवाल, देखें वीडियो

Dadar Market Crowd Viral Video: दिवाली से पहले मुंबई के दादर मार्केट में जबरदस्त भीड़ उमड़ी, जिससे भगदड़ जैसे हालात बन गए. तंग गलियों, ठेलेवालों और अव्यवस्थित पार्किंग से स्थिति बिगड़ती दिखी. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने प्रशासन से भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है.

Oct 15, 2025
दिवाली से पहले इस शहर के मार्केट में 'भगदड़' जैसा माहौल; भीड़ देखकर लोगों ने उठाए सुरक्षा पर सवाल, देखें वीडियो

Viral Video: दिवाली बस कुछ दिन दूर है और मुंबई का मशहूर दादर मार्केट एक बार फिर लोगों के हुजूम से पट गया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मार्केट की तंग गलियों में इतनी भीड़ जमा है कि लोगों के लिए चलना भी मुश्किल हो गया. दुकानों और ठेलों के बीच कदम रखने की जगह नहीं बची, जिससे भगदड़ जैसे हालात बन गए. इस अफरातफरी को देखकर लोग सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठा रहे हैं और प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

भीड़ और ठेलेवालों से थमा रास्ता

दादर मार्केट की गलियां इन दिनों मेला बन गई हैं. त्योहार की रौनक तो है, लेकिन भीड़ का दबाव हर ओर महसूस हो रहा है. दुकानों के आगे लगे ठेले और फुटपाथ पर बैठे विक्रेताओं ने रास्ता और भी संकरा कर दिया है. लोगों का कहना है कि हर साल ऐसा ही होता है, मगर भीड़ प्रबंधन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की जाती. खरीदार और स्थानीय लोग दोनों परेशान हैं. किसी को त्योहार की खरीदारी करनी है तो किसी को बस अपने घर पहुंचना है, लेकिन दोनों ही चीजें मुश्किल हो गई हैं.

सोशल मीडिया पर उठी नाराजगी

त्योहार की तैयारियों के बीच कई लोगों ने वीडियो शेयर कर स्थिति पर चिंता जताई है. कुछ ने कहा कि इस बाजार में अंतिम समय की खरीदारी अब ‘जोखिम भरा अनुभव’ बन चुकी है. कई नेटिज़न्स ने प्रशासन से बेहतर प्रबंधन की मांग की है और hawkers के लिए नियमन लागू करने को कहा है. वहीं कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि ऐसे समय में स्थानीय मराठी दुकानदारों से खरीदारी करनी चाहिए ताकि छोटे व्यापारियों को भी फायदा मिले.

 

सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

त्योहार की भीड़ आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे सुरक्षा पर खतरा और बढ़ सकता है. लोगों का कहना है कि ट्रैफिक, अवैध पार्किंग और भीड़ के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. नागरिक उम्मीद कर रहे हैं कि बीएमसी और पुलिस समय रहते कदम उठाए, ताकि दादर का ये बाजार लोगों की खुशी का केंद्र बना रहे, अफरातफरी का नहीं. फिलहाल यह भीड़भाड़ भरा दृश्य मुंबई की भीड़भरी जिंदगी का एक बार फिर सटीक उदाहरण बन गया है.

