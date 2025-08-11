न्यूयॉर्क के ‘भूतिया’ मेट्रो स्टेशन का Video वायरल, भारतीय व्लॉगर ने दिखलाया असली हाल

New York Metro Station: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भारतीय व्लॉगर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के एक मेट्रो स्टेशन की हालत दिखायी है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में कंटेंट क्रिएटर नितीश अद्वितीय ने जंग लगे स्ट्रक्चर, गंदगी से भरे प्लेटफॉर्म और डरावना माहौल कैप्चर किया है.

आखिर वीडियो में क्या दिखाया गया?

वीडियो में नितीश हिंदी में कहते हैं, “जरा देखिए इस स्टेशन की हालत. छत पूरी तरह जंग लगी हुई है, और रात में यह डरावना और खतरनाक दोनों हो सकता है. आसपास कचरा फैला है, जिसमें कांच की बोतलें और सिरिंज तक पड़ी हैं. यहां पेशाब की तेज बदबू आ रही है. अगर कोई अनजान शख्स यहां रात में आ जाए तो वह डर भी सकता है.” वीडियो पर टेक्स्ट में लिखा था- “भूतिया मेट्रो स्टेशन – न्यूयॉर्क, अमेरिका”.

सोशल मीडिया पर कैसा रहा रिएक्शन?

यह वीडियो 1.25 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, “धन्यवाद, आपने यह साइड दिखाया जिसे ये लोग छुपाते हैं.” दूसरे ने कहा, “ये लोग हमेशा इंडिया की बुराई करते हैं, लेकिन अपने देश की हालत देखो.” कई यूजर्स ने इसे पश्चिमी देशों के ‘दोहरे मापदंड’ से जोड़ा. एक ने लिखा, “वेस्टर्न मीडिया कहता है कि इंडिया गंदा है, लेकिन खुद ऐसी जगह रहते हैं.” एक और ने कहा, “थैंक्यू फॉर शोइंग द अदर साइड.”

कुछ ने भारत की मेट्रो सेवाओं की तारीफ करते हुए कहा, “इंडियन मेट्रो ट्रेन और स्टेशन टॉप क्लास हैं.” वहीं किसी ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर तंज कसते हुए लिखा, “यूएसए की इकोनॉमी डूब चुकी है, डॉलर की वैल्यू नकली तरीके से बढ़ा रखी है इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पा रहे.” लोगों के रिएक्शन बताते हैं कि भारत की मेट्रो और स्टेशन अब वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड तक पहुंच चुके हैं. जबकि अमेरिका जैसे विकसित देश भी कुछ जगहों पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने में नाकाम दिख रहे हैं.

