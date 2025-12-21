हनीमून नहीं, मौत का सफर... ट्रेन में लड़ते-झगड़ते दिखा कपल, फिर अगले ही पल कूदकर दे दी जान

Newlywed Andhra Couple: आंध्र प्रदेश के नवविवाहित दंपती की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई. बाद में सामने आए वीडियो में दोनों को झगड़ते देखा गया. पुलिस वीडियो की पुष्टि कर रही है और हादसा या आत्महत्या, सभी पहलुओं से जांच जारी है.
शादी के बाद जहां जिंदगी के नए सपने शुरू होते हैं, वहीं आंध्र प्रदेश के एक नवविवाहित जोड़े की कहानी दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो गई. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इस हादसे को और ज्यादा झकझोर देने वाला बना दिया है. वीडियो में ट्रेन के अंदर पति-पत्नी को झगड़ते देखा जा सकता है और कुछ ही पलों बाद दोनों की मौत की खबर सामने आती है. यह घटना न सिर्फ दिल दहला देने वाली है, बल्कि कई सवाल भी छोड़ जाती है. आखिर चलती ट्रेन में ऐसा क्या हुआ, जो यह सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया?
दरअसल, यह दर्दनाक घटना तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में वंगपल्ली–आलेर रेलवे लाइन पर 18 दिसंबर 2025 की देर रात हुई. RPF के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के रहने वाले नवविवाहित दंपती चलती ट्रेन से नीचे गिर गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान 25 वर्षीय कोराड़ा सिम्हाचलम और उसकी 19 वर्षीय पत्नी भवानी के रूप में हुई है. दोनों की शादी को महज दो महीने ही हुए थे. वे सिकंदराबाद से मछलीपट्टनम एक्सप्रेस में सवार होकर विजयवाड़ा रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे.
ट्रैक पर मिले शव, सुबह हुआ खुलासा
पुलिस के शुरुआती बयान के अनुसार, ट्रेन जब वंगपल्ली स्टेशन पार कर चुकी थी, तब दंपती कोच के दरवाजे के पास खड़े थे. इसी दौरान वे संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गए. हादसे की जानकारी शुक्रवार सुबह तब सामने आई, जब रेलवे ट्रैक की देखरेख करने वाले कर्मचारियों ने पटरियों के किनारे शव देखे. इसके बाद तुरंत रेलवे पुलिस को सूचना दी गई. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है. पहले इस मामले को महज एक हादसा माना जा रहा था.
वायरल वीडियो ने बदला केस का रुख
मामले में बड़ा मोड़ तब आया, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो ट्रेन के अंदर कुछ देर पहले रिकॉर्ड किया गया था. इसमें पति-पत्नी के बीच तीखी बहस और खींचतान दिखाई दे रही है. वीडियो के सामने आने के बाद आत्महत्या या आपसी विवाद की आशंका पर चर्चा शुरू हो गई. हालांकि पुलिस ने अभी तक वीडियो की पुष्टि नहीं की है और कहा है कि इसकी टाइमिंग और सच्चाई की जांच की जा रही है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि किसी नतीजे पर न पहुंचें.
पुलिस हर एंगल से कर रही जांच
पुलिस के मुताबिक, सिम्हाचलम हैदराबाद की एक केमिकल कंपनी में काम करता था और अपनी पत्नी के साथ जगदगिरिगुट्टा इलाके में रहता था. रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसा, आत्महत्या या किसी अन्य कारणहर पहलू से जांच की जा रही है. सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर भावुक प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वहीं प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी. यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि जल्दबाज़ी में निकाले गए फैसले कितने खतरनाक हो सकते हैं.