प्यास लगी है बाबा... नल से पानी-पीती मछली का वीडियो वायरल, लोगों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता!
प्यास लगी है बाबा... नल से पानी-पीती मछली का वीडियो वायरल, लोगों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता!

Viral Video: इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में एक मछली नल से बिल्कुल इंसानों की तरह पानी पीती नजर आई. आम तौर पर मछलियां गलफड़ों से सांस लेती हैं, लेकिन इस अनोखे व्यवहार ने सबको हैरान कर दिया. वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से लोकप्रिय हो गया है और यूजर्स जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 09, 2025, 11:27 PM IST
प्यास लगी है बाबा... नल से पानी-पीती मछली का वीडियो वायरल, लोगों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता!

Viral Video: इंटरनेट पर रोज़ कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मछली बिल्कुल इंसानों की तरह नल से पानी पीती नजर आ रही है. वीडियो देखकर लोग रुककर उसे देखने लगे और इसे बार-बार शेयर कर रहे हैं. आम तौर पर मछलियां पानी में ही गलफड़ों से सांस लेती हैं, लेकिन इस मछली का व्यवहार बिलकुल अलग था, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दियाय.

मछली का अजीब व्यवहार देखकर दंग रह गए लोग

 वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाल्टी में तीन-चार मछलियां तैर रही हैं और ऊपर नल से पानी बह रहा है. तभी एक मछली नल के पास आती है और अपने मुंह को खोलकर बहते हुए पानी को सीधे पीने लगती है. ऐसा लगता है मानो कोई इंसान नल के नीचे जाकर गट-गट करके पानी पी रहा हो. इस दृश्य ने लोगों को हैरानी में डाल दिया क्योंकि मछलियों को तो आमतौर पर पानी में ही सांस लेने वाला जीव माना जाता है. वीडियो देखकर लोग बार-बार अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे.

वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर heartwistt नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जैसे ही वीडियो सामने आया, यह तेजी से वायरल हो गया. यूजर्स इसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे. किसी ने लिखा कि उसने ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा. किसी ने कहा कि मछली बिल्कुल इंसानों की तरह पानी पी रही है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह वीडियो देखकर वह काफी ज्यादा हैरान है. वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बन गया है.

मछलियों को लेकर हमारी धारणा पर सवाल

इस वीडियो ने मछलियों के बारे में हमारी सोच को भी बदल दिया है. आम तौर पर हम समझते हैं कि मछलियां सिर्फ गलफड़ों से पानी में ही सांस लेती हैं और वे सीधे पानी नहीं पीतीं. लेकिन इस मछली का व्यवहार देखकर ऐसा लगता है कि शायद उनमें भी किसी तरह की प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है. वीडियो ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मछलियां परिस्थितियों के अनुसार अलग व्यवहार कर सकती हैं? वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर सकते हैं ताकि मछलियों के व्यवहार को और बेहतर तरीके से समझा जा सके.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

वीडियो पर यूजर्स ने खूब मजेदार और हैरान करने वाली प्रतिक्रियाएं  दी हैं. एक यूजर ने लिखा, “इस तरह का सीन मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है.” दूसरे ने लिखा, “ये मछली तो बिल्कुल इंसानों की तरह पानी पी रही है.” वहीं एक अन्य ने लिखा, “इस वीडियो को देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं.” इन कमेंट्स से साफ है कि वीडियो लोगों के बीच चर्चा में है और इसे बार-बार देखा जा रहा है. लोग वीडियो को देखकर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं.

