भगाने गए थे भटके हाथी को, उल्टा जान बचाने को भागते दिखे फॉरेस्ट ऑफिसर्स; Video से मची सनसनी

Angry Elephant Video: कर्नाटक के हासन में एक चौंकाने वाली घटना में, दो वन अधिकारियों को एक गुस्से में जंगली हाथी ने दौड़ाया, जिससे उनकी जान बाल-बाल बची. कैमरामैन ने अपनी जान की परवाह किए बिना बहादुरी से खड़े होकर घटना को फिल्माया क्योंकि हाथी उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था. वीडियो में दो वन विभाग के अधिकारियों को हाथी द्वारा पीछा करते हुए दिखाया गया है और कैमरामैन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि वे उसकी दिशा में दौड़ रहे हैं.

अधिकारियों पर गुस्सा हुआ हाथी

कर्नाटक के हासन के बेलूर तालुक गांव में, एक जंगली हाथी रास्ता भटक गया और खेत में घुस गया. जब वन विभाग के अधिकारी हाथी को वापस जंगल में भेजने के लिए पहुंचे, तो वह आक्रामक हो गया. जाने के बजाय, हाथी गुस्सा हो गया और अधिकारियों का पीछा करने लगा. सौभाग्य से, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. एक वायरल वीडियो में प्रशांत और सुनील के रूप में पहचाने जाने वाले दो अधिकारियों को अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए दिखाया गया है क्योंकि हाथी उनका पीछा कर रहा है. हाथी को उनके पीछे दौड़ते हुए देखा गया जबकि वे बचने के लिए आगे दौड़ रहे थे.

Emergency Task Force (ETF) personnel of Karnataka Forest Department were attempting to drive back an elephant to forests when another tusker suddenly charged on them. They could manage to escape. Human-Elephant conflict is a challenging task for our field officials. pic.twitter.com/CF69Q3j5rh

— Ramesh Pandey (@rameshpandeyifs) March 19, 2025