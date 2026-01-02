चीनी शख्स बुर्के में घूम रही महिला को देने लगा सिगरेट! गुंडई देख गुस्साए पाकिस्तानी, बोले- जब देश कर्जे में हो तो...

Advertisement
Chinese Man In Pakistan: इस्लामाबाद के एफ-10 मार्काज में बुर्का पहनी महिलाओं को परेशान करने वाले कथित चीनी युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे पाकिस्तान-चीन रिश्तों, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और विदेशी नागरिकों के व्यवहार को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 02, 2026, 07:42 AM IST
Islamabad Controversy: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने पाकिस्तान में जबरदस्त बहस छेड़ दी है. वीडियो में एक कथित चीनी युवक इस्लामाबाद के एफ-10 मार्काज इलाके में बुर्का पहनी महिलाओं की ओर आपत्तिजनक इशारे करता दिखाई दे रहा है. यह क्लिप सामने आते ही संवेदनशीलता, विदेशी नागरिकों के आचरण और पाकिस्तान-चीन संबंधों को लेकर सवाल उठने लगे.

दिनदहाड़े महिलाओं के साथ क्या किया गया?

यह वीडियो सबसे पहले एक्स प्लेटफॉर्म पर सामने आया था. फुटेज में देखा जा सकता है कि एक युवक बाजार में बुर्का पहनी महिलाओं के पास जाता है और हाथ में सिगरेट के पैकेट लहराते हुए बार-बार हैलो और हाउ आर यू कहता है. महिलाएं उसकी हरकतों को नजरअंदाज करते हुए वहां से चली जाती हैं. वीडियो में एक दूसरा युवक भी दिखता है, जो हंसता हुआ इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करता नजर आता है.

क्या यह हरकत सांस्कृतिक अपमान मानी गई?

पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यह व्यवहार न केवल अस्वीकार्य है बल्कि इस्लामी और सामाजिक मूल्यों के भी खिलाफ है. लोगों ने तर्क दिया कि एक रूढ़िवादी समाज में महिलाओं को सिगरेट ऑफर करना खुलेआम बेइज्जती है. कई यूजर्स ने इसे सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के सम्मान का उल्लंघन बताया. वीडियो वायरल होते ही हजारों लोगों ने इस घटना को टैग कर इस्लामाबाद पुलिस का ध्यान खींचा. पुलिस ने एक्स पर बयान जारी कर पुष्टि की कि वीडियो उनके संज्ञान में है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. हालांकि अब तक न तो चीनी दूतावास और न ही किसी वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है.

 

 

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

इस घटना के बाद पाकिस्तान में भारी आक्रोश देखने को मिला. कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर कोई विदेशी चीन में ऐसा व्यवहार करता, तो क्या वहां की सरकार सख्त कदम नहीं उठाती. वहीं कुछ लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि संभव है युवक का इशारा गलत समझ लिया गया हो, क्योंकि चीन के कुछ इलाकों में सिगरेट साझा करना दोस्ताना व्यवहार माना जाता है.

भारत में इस मुद्दे को कैसे देखा गया?

यह विवाद पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहा और भारतीय सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया. कई भारतीय ब्लॉगर्स ने इसे सीपीईसी और चीन पर पाकिस्तान की निर्भरता से जोड़कर देखा. इस वीडियो को पाकिस्तानी यूजर फजल अफगान ने शेयर किया और लिखा, "एक चीनी आदमी ने पाकिस्तान में मुस्लिम महिलाओं को बेइज्जती से सिगरेट ऑफर की. वे गैंगस्टरों की तरह घूमते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं और कोई उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं करता. ऐसा तब होता है जब विदेशी भारी कर्ज के जरिए असल में आपके देश के मालिक बन जाते हैं."

