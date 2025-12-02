Advertisement
कूड़े से भरा है एम्स्टर्डम, अंग्रेज कहते हैं इंडियन्स में सिविक सेंस नहीं... इस भारतीय ने कैमरे पर दिखाई असलियत

Amsterdam Viral Video: एम्स्टर्डम की एक सड़क पर फैले कूड़े का वीडियो शेयर करते हुए भारतीय युवक राहुल महाजन ने सोशल मीडिया पर नागरिक जिम्मेदारी को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी. वीडियो में दुनिया की सबसे साफ मानी जाने वाली सिटी का एक अलग ही रूप देखने को मिला.

 

Dec 02, 2025, 10:19 AM IST
Video of Littered Amsterdam Street: भारतीय युवक राहुल महाजन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एम्स्टर्डम की एक सड़क कूड़े से भरी दिखाई दी. यह दृश्य नीदरलैंड्स की राजधानी की उस छवि के बिल्कुल उलट था, जो दुनिया में साफ-सुथरे शहरों की सूची में शामिल रहती है. वीडियो वायरल होते ही लोगों में नागरिक जिम्मेदारी को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई.

वीडियो में क्या कहा और क्या था मैसेज?

वीडियो के साथ राहुल की हिंदी वॉयसओवर में कहा गया, “यह एम्स्टर्डम सेंट्रल की सड़क कूड़े से भरी पड़ी है, फिर भी लोग कहते हैं कि भारत में सिविक सेंस नहीं है.” उन्होंने कैप्शन में भी लिखा कि विदेशी अक्सर भारत की सफाई पर उंगली उठाते हैं, जबकि उनके अपने शहरों में भी हालात ऐसे ही होते हैं. 2024 में मर्सर की क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग के अनुसार एम्स्टर्डम दुनिया का 6वां सबसे बेहतरीन शहर रहा. यह 2023 की रैंकिंग में 14वें स्थान से एक बड़ी छलांग थी. इसलिए वीडियो में दिखी गंदगी ने और अधिक सवाल खड़े कर दिए कि क्या हर खूबसूरत शहर के भी कुछ अनदेखे पहलू होते हैं?

वीडियो वायरल होते ही लोगों की क्या प्रतिक्रिया आई?

राहुल के इस वीडियो ने इंस्टाग्राम पर तेज बहस छेड़ दी. कुछ लोगों ने भारत के सिविक सेंस का बचाव किया तो कुछ ने एम्स्टर्डम में गंदगी होने की बात को स्वीकार किया. हालांकि, अधिकतर लोगों का कहना था कि भारत की तुलना नीदरलैंड्स से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों देशों की स्थितियां और व्यवस्था बिल्कुल अलग हैं. एक यूजर ने लिखा, “यह सड़क फिर भी भारत की ज्यादातर सड़कों से ज्यादा साफ है.” दूसरे ने राहुल का साथ देते हुए कहा, “हां भाई, तुम सही कह रहे हो.” वहीं किसी ने लिखा, “बहाने मत दो, भारत को साफ करो!”

कुछ लोग बोले, “एक छोटे हिस्से का वीडियो दिखाकर पूरे देश की सफाई पर सवाल नहीं उठाया जा सकता.” एक यूजर ने लिखा, “एम्स्टर्डम सेंट्रल थोड़ा गंदा रहता है, लेकिन बाकी शहर बेहद साफ हैं. हर जगह का फैसला सिर्फ एक जगह देखकर नहीं किया जा सकता.” उन्होंने कहा कि पर्यटक आमतौर पर सिर्फ सेंट्रल इलाका देखते हैं और सोचते हैं कि पूरा नीदरलैंड्स वैसा ही है, जबकि असल तस्वीर इससे कहीं अलग है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

civic sense Amsterdam

