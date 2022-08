Viral Video: मेट्रो के अंदर नहाते हुए शख्स का वीडियो हुआ वायरल, मारपीट तक पहुंचा मामला

Man Take Shower In Metro: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबो-गरीब और अनोखे वीडियो वायरल होते रहते हैं. कहीं कोई जानवर अनोखी हरकत करते हुए कैमरे में कैद हो जाता है तो कहीं शादी का मंडप गिर जाता है. ऐसे यूनिक और अनोखे वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखे जाते हैं और इनके व्यूज भी सोशल मीडिया पर बहुत आते हैं. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स मेट्रो के अंदर बाथ टब में नहाता हुआ देखा जा सकता है. शख्स की इस हरकत से मेट्रो में बैठे अन्य लोग उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं.

मारपीट पर उतर आया युवक

बताया जा रहा है कि नहाते हुए इस व्यक्ति का वीडियो न्‍यूयॉर्क सिटी का है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चलती मेट्रो में एक व्यक्ति बाथ टब में नहा रहा है. जहां वो बोतल से खुद पर पानी डाले जा रहा है. उसके नहाने से मेट्रों में यात्रा कर रहे बाकि यात्रियों को समस्या हो रही है. उसका पानी दूसरे यात्रियों पर भी जा रहा है. जब बाकि लोगों ने उसके इस बात से नाराजगी जताई तो वह मारपीट पर उतर आया. पहले बात धक्का-मुक्की से शुरू हुई, लेकिन बाद में बात मारपीट तक आ गई.

