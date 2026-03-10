क्या आने वाली है तबाही? मैक्सिको के तट पर तैरता दिखा 'मौत का सौदागर', वैज्ञानिक भी हैरान

समुद्र की गहराइयों में रहने वाली एक रहस्यमयी मछली अचानक मैक्सिको के काबो सैन लुकास बीच के पास दिखी तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. आमतौर पर हजारों फीट गहराई में रहने वाली यह लंबी और चमकदार मछली किनारे के पास तैरती नजर आई. जैसे ही लोगों ने इसे देखा, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे और देखते ही देखते यह वायरल हो गई. इस अजीब मछली को ‘डूम्सडे फिश’ यानी ‘मौत का सौदागर’ भी कहा जाता है. इसकी अनोखी बनावट और अचानक सतह पर दिखने की वजह से लोगों में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा हो गए.

Two massive deep-sea Oarfish wash up onto shore in Cabo San Lucas, Mexico. Add Zee News as a Preferred Source The fish, also known as “doomsday fish,” can measure up to 30-feet long. Oarfish are very rarely observed and live at a depth of around 3000 feet. “Just as they finished helping the first one, they… pic.twitter.com/7OfgTDVh0U — Collin Rugg (@CollinRugg) March 9, 2026

बहनों ने देखा चमकता अजीब नजारा

रिपोर्ट के मुताबिक, इस रहस्यमयी मछली को सबसे पहले दो बहनों ने देखा, जो समुद्र तट पर टहल रही थीं. उन्हें पानी में दूर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया. उत्सुकता में वे पास गईं तो देखा कि एक लंबी, चांदी जैसी चमकदार मछली उथले पानी में संघर्ष कर रही है. बाद में मोनिका पिटेंजर नाम की बहन ने इस घटना का वीडियो इंस्टाग्राम पर “वी लव एनिमल्स” पेज के साथ साझा किया. वीडियो में मछली धूप में चमकती हुई धीरे-धीरे तैरती नजर आ रही है. यह दृश्य इतना अलग था कि आसपास मौजूद कई लोग भी इसे देखने के लिए रुक गए, हालांकि ज्यादातर लोग डर के कारण पास जाने से हिचक रहे थे.

मछली को समुद्र में लौटाने की कोशिश

मोनिका ने बताया कि उनकी बहन ने तुरंत उस मछली की मदद करने का फैसला किया. उसने अपना फोन और सामान उन्हें पकड़ा दिया और पानी में उतरकर मछली को वापस गहरे समुद्र की ओर ले जाने की कोशिश की. हालांकि यह काम आसान नहीं था, क्योंकि मछली काफी बड़ी और कमजोर लग रही थी. इस दौरान कई लोग दूर से खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे. लोगों के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था, क्योंकि इतनी बड़ी और अजीब दिखने वाली मछली को करीब से देखना आम बात नहीं है.

‘डूम्सडे फिश’ क्यों कहलाती है यह मछली

दरअसल यह मछली ओअरफिश कहलाती है, जो दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछलियों में से एक मानी जाती है. इसकी लंबाई करीब 30 फीट तक हो सकती है और यह आमतौर पर लगभग 3000 फीट गहरे समुद्र में रहती है. इंसानों को यह बहुत कम दिखाई देती है. इसी वजह से जब यह अचानक समुद्र की सतह या तट के पास दिखती है तो लोग हैरान हो जाते हैं. जापानी लोककथाओं में इसे ‘डूम्सडे फिश’ कहा जाता है, क्योंकि माना जाता था कि यह बड़ी प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप या सुनामी से पहले सतह पर आ जाती है.

Two massive deep-sea Oarfish — sometimes called the “doomsday fish” — recently washed ashore in Cabo San Lucas on the southern tip of the Baja California Peninsula in Mexico. These mysterious fish normally live thousands of feet below the ocean surface where sunlight never… pic.twitter.com/kOpOlRYUOf — zamohappy (@zamohappy) March 9, 2026

वैज्ञानिकों ने बताया सच

हालांकि वैज्ञानिक इन मान्यताओं को मिथक मानते हैं. समुद्री विशेषज्ञों के अनुसार ओअरफिश का सतह पर आना किसी आपदा का संकेत नहीं होता. आमतौर पर यह मछली तब ऊपर आती है जब वह बीमार, घायल या समुद्री धाराओं के कारण ऊपर की ओर बहकर आ जाती है. फिर भी इसकी रहस्यमयी बनावट और दुर्लभ मौजूदगी लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा देती है. यही वजह है कि जब भी यह मछली कहीं दिखाई देती है, तो सोशल मीडिया से लेकर वैज्ञानिक जगत तक हर जगह इसकी चर्चा शुरू हो जाती है.