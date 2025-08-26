VIDEO: घने जंगलों में बना वो रहस्यमयी Snake Waterfall, जिसे देखकर डर से कांप उठते हैं लोग; आखिर क्या है उसमें ऐसा
Mysterious Snake Waterfall: दुनिया में आपने झरने बहुत देखे होंगे लेकिन एक वाटरफाल ऐसा भी है, जहां लोगों का नहीं सांपों का राज है. घने जंगल में बने इस झरने में नागों का साम्राज्य देखकर लोगों की रुह कांप जाती है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 26, 2025, 10:31 PM IST
Mysterious Snake Waterfall Video News: दुनिया में एक से बढ़कर एक रहस्यमयी जगहें हैं, जिनके बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी है. इनमें से कुछ जगहों को देखकर लोग डर जाते हैं तो कुछ को देख अचरज में पड़ जाते हैं. आज हम आपको ऐसी ही एक जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. यह जगह 'रहस्यमयी स्नेक वाटरफाल' (Mysterious Snake Waterfall) कही जाती है. 

स्नेक वॉटर फॉल कहां पर है?

इंडोनेशिया के बाली द्वीप में यह डरावनी जगह है. इसे वहां पर आधिकारिक रूप से बेजी ग्रिया वॉटरफॉल (Beji Griya Waterfall) के नाम से जाना जाता है. हालांकि इसका लोकप्रिय नाम Snake Waterfall  ही है. इस जगह का यह नाम वहां पर विशाल पत्थथरों पर सर्प के आकार की कलाकृतियों और मूर्तियों की वजह से पड़ा है, जो इसे रहस्यमयी बना देते हैं.

देखकर खड़े हो जाते हैं रौंगटे

ये डरावनी कलाकृतियां किसने बनाई, यह दुनिया के लिए आज भी एक राज है. यह रहस्यमयी वाटरफल बाली द्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में पुंगुल गांव के पास है. अनेक रहस्यों को समेटे यह झरना हरे-भरे जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है. जब पर्यटक इस झरने को देखने आते हैं तो डर और रोमांच से उनके रौंगटे खड़े हो जाते हैं. 

2022 में खोला गया स्नेक वाटरफाल

बताते चलें कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है. लेकिन उसके बाली द्वीप में 83 फीसदी हिंदू आबादी रहती है. जो भारत की तरह हिंदू संस्कृति और परंपराओं का पालन करती है. यह रहस्यमयी झरना प्राचीन बालिनीज मंदिर का हिस्सा है और स्थानीय लोगों के लिए एक आध्यात्मिक स्थल है. इस जगह को 2022 में पर्यटकों के लिए खोला गया था. 

डराती हैं सर्पों की विशालकाय मूर्तियां

बाली के लोगों की हिंदू परंपराओं में नागों को पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि झरने के पास सर्पों की विशालकाय मूर्तियां प्राचीन प्राकृतिक संरचनाएं हैं, जिन्हें स्थानीय कारीगरों ने तैयार किया था. सर्पों की यह प्रतिमाएं बनाने के पीछे लोगों का वह अगाध विश्वास है, जिसमें वे सर्पों को अपना रक्षक और शुद्धिकरण का प्रतीक मानते हैं. उनका मानना है कि ये ये नाग मूर्तियां नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा कर पृथ्वी व दिव्य शक्तियों के बीच पुल का काम करती हैं. 

वाटरफाल एरिया में एक भी सांप नहीं

मजे की बात ये है कि बाली द्वीप में जहरीले सांपों की 50-60 प्रजातियां पाई जाती हैं लेकिन यह झरना पूरी तरह सांपों से मुक्त है. इसके बावजूद यहीं पर दुनिया का एकमात्र और सबसे बड़ा सांपों की आकृति वाली प्रतिमाओं का भंडार है. जो आज भी पर्यटकों में सिहरन पैदा कर देता है.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

Mysterious Snake Waterfall

