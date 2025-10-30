Advertisement
WATCH: जब NBA के इस दिग्गज खिलाड़ी ने मुंह से की 'पंजाबी बीट बॉक्सिंग', सुनकर हर भारतीय हो गया दीवाना

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:21 AM IST
Shaq Viral Video: कौन सोच सकता था कि अमेरिका के दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी शकील ओ’नील किसी दिन पंजाबी बीट्स पर झूमते नजर आएंगे? लेकिन ऐसा हुआ जब शैक ने इंस्टाग्राम पर ‘मुंडियां तो बच के’ गाने पर लिप-सिंक करते हुए एक वीडियो शेयर किया. सात फुट लंबे इस खिलाड़ी का जोश और एक्सप्रेशन देखकर फैन्स हैरान रह गए.

शैक का ‘मुंडियां तो बच के’ मोमेंट कैसे बना सेंसेशन?

यह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसमें शैक ब्रिटिश आर्टिस्ट पंजाबी एमसी के सुपरहिट गाने पर लिप-सिंक करते दिख रहे हैं, जिसके बोल दिवंगत सिंगर लभ जंजुआ ने गाए थे. यह वही गाना है जो 2000 के दशक की शुरुआत में ग्लोबल एंथम बन गया था और बाद में टाइगर श्रॉफ की फिल्म ‘बागी 2’ में भी रीक्रिएट हुआ था.

यह भी पढ़ें: ये है इंडिया की इकलौती नदी जो बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, क्या आप बता सकते हैं इसका नाम?

शैक ने म्यूजिक साउंड भी खुद बनाई?

वीडियो में शैक ने न सिर्फ बोलों पर लिप-सिंक किया बल्कि जब भांगड़ा बीट शुरू हुई, तो उन्होंने खुद मुंह से म्यूजिक इफेक्ट्स निकालने शुरू कर दिए. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, “ओ पंजाबी डीज.” और फैन्स ने उनके इस अंदाज को ‘ऑथेंटिक देसी वाइब’ बताया.

 

 

शैक का पंजाबी गाना गाना इंटरनेट पर ट्रेंड बन गया. वीडियो तीन मिलियन व्यूज पार कर चुका है. इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने भी मजाकिया अंदाज में कहा, “वेल प्लेड, सर” कमेंट सेक्शन में देसी यूज़र्स ने खूब मजे लिए. किसी ने लिखा, “लिप सिंकिंग स्किल में 10/10,” तो किसी ने पूछा, “कैसे बताऊं बच्चों को कि ये एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं?”

यह भी पढ़ें: ऐसा कौन-सा गांव है जो कहलाता है ‘लैंड रोवर विलेज’? यहां के लोग हैं लखपति-करोड़पति

शैक से कैसे बने ‘शैकजीत सिंह’?

देसी फैन्स ने तो शैक को पूरी तरह अपने अंदाज में अपनाया. किसी ने उन्हें “शैकप्रीत सिंह सोढ़ी” कहा तो किसी ने “Sarson da Shaq.” एक यूज़र ने लिखा, “शैक कुमार को भारतीय आधार कार्ड प्रदान किया जाए.” एक ने कहा, “अगर आधार कार्ड चाहिए तो हफ्ते में एक बार ये करना पड़ेगा.” अब फैन्स यह जानने को बेताब हैं कि शैक अगली बार कौन-से पंजाबी या बॉलीवुड गाने पर झूमेंगे.

