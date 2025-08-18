एग्जाम देने आया था, बीच में ही सो गया स्टूडेंट... टीचर ने आकर किया ऐसा काम, लोग तारीफ करते नहीं थक रहे

सोशल मीडिया पर इन दिनों ओडिशा के एक टीचर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में टीचर अपने स्टूडेंट को बेहद प्यार से जगाते दिखते हैं, जो एग्जाम के दौरान नींद में डेस्क पर ही सो गया था. यूजर्स ने इसे अब तक का सबसे क्यूट एग्जाम मोमेंट बताया है. यह वीडियो प्रभात कुमार प्रधान नाम के टीचर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था. इसमें एक स्टूडेंट अपने डेस्क पर सिर रखकर सो जाता है और उसकी आंसरशीट और सवालों का पेपर वैसे ही पड़ा रहता है. तभी टीचर धीरे-धीरे उसके पास जाते हैं और उसकी पीठ पर हाथ फेरकर उसे जगाते हैं.

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

अचानक जागकर लड़का चारों ओर देखता है और पूरी क्लास हंसी में डूब जाती है. खुद टीचर भी इस मजेदार पल में मुस्कुराते हैं. यह प्यारा वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है और लोग जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “पढ़ाई का प्रेशर + नींद का अटैक = सबसे क्यूट एग्जाम मोमेंट. अगर ऐसे टीचर हों तो सब मैनेज हो जाता है.” दूसरे ने कहा, “सर की स्माइल बहुत खूबसूरत है. डांटने की जगह उन्होंने प्यार से हंसकर सबका दिल जीत लिया.” वहीं एक और ने लिखा, “ऐसे ही टीचर्स होने चाहिए.”

क्यों है यह वीडियो खास?

आजकल अक्सर सुनने को मिलता है कि एग्जाम के दौरान टीचर स्टूडेंट्स पर सख्ती बरतते हैं. लेकिन प्रभात कुमार प्रधान का यह अंदाज बिल्कुल अलग था. उन्होंने डांटने की जगह प्यार और मुस्कुराहट से बच्चे को जगाया. यही कारण है कि यह वीडियो दिल को छू लेने वाला बन गया. सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि एग्जाम हॉल में ऐसे पल बहुत कम देखने को मिलते हैं. नींद में डूबे बच्चे को टीचर ने जिस नरमी से जगाया, वह पल सबको अपने स्कूल टाइम की याद दिला गया. यही वजह है कि लाखों लोगों ने इसे अब तक का सबसे प्यारा एग्जाम मोमेंट कहा.