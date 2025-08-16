दुकानदार ने बर्गर में डाला अंडा-चॉकलेट, एनर्जी ड्रिंक, मैगी! वायरल हुआ ऐसा Video जिसे देखकर लोग बोले- जहर है ये...

Viral Food Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ न कुछ ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर लोग सोचते हैं- “ये आखिर किसने बनाया होगा?” हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि अंडा बर्गर कैसे बनाया जाता है. नाम सुनकर तो लगता है कि इसमें अंडे की पैटी, चीज़ और लेट्यूस होगा, लेकिन हकीकत में ये बर्गर कुछ ऐसा है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.

यह वीडियो कहां से आया?

यह वीडियो एक विदेशी ट्रैवलर ने पोस्ट किया है और उसने बताया कि वह अंडा नगर नाम की जगह पर गया था. वहां उसने एक ठेले वाले से अंडा बर्गर मांगा और फिर शुरू हुआ ऐसा तमाशा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सबसे पहले दुकानदार ने तेल या मक्खन की जगह एनर्जी ड्रिंक गर्म तवे पर डाली. फिर उस पर दो अंडे फोड़े और उसमें प्याज मिला दिए. इतना ही नहीं, उस पर लड्डू, चॉकलेट सीरियल, कच्ची मैगी, मूंगफली और चिप्स भी डाल दिए गए. आखिर में फिर से एनर्जी ड्रिंक डालकर सबको मिलाया और बर्गर की पैटी की तरह तैयार कर दिया.

परोसा कैसे गया?

बर्गर बन्स को इस मिश्रण पर रखा गया और ऊपर से सेव छिड़ककर, साथ में एनर्जी ड्रिंक की बोतल के साथ परोस दिया गया. ट्रैवलर ने इसे खाया और मज़े से थंब्स-अप दिया. उसने कहा – “बुरा तो नहीं है.” जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, इंटरनेट पर हंसी और हैरानी दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. किसी ने लिखा, “ये भारत में कोई नहीं खाता, बस वायरल करने के लिए ऐसा बनाते हैं.”

एक यूजर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, “क्या ये आदमी अभी भी जिंदा है?” किसी ने कमेंट किया, “ये बर्गर नहीं जहर है.” वहीं किसी और ने कहा, “भाई अपनी दुकान में दिखी हर चीज़ डाल रहा है.” वीडियो को चार मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है, लेकिन लोग अब भी यही सोच रहे हैं कि क्या कोई सच में इस अजीबोगरीब अंडा बर्गर को खा सकता है?

FAQ

Q1. क्या सच में लोग ऐसा अंडा बर्गर खाते हैं?

नहीं, यह ज़्यादातर वायरल वीडियो कंटेंट के लिए बनाया गया है, आमतौर पर कोई इसे नहीं खाता.

Q2. अंडा बर्गर में कौन-कौन सी अजीब चीजें डाली गईं?

इसमें एनर्जी ड्रिंक, लड्डू, कच्ची मैगी, मूंगफली, चॉकलेट सीरियल और चिप्स डाले गए.

Q3. लोगों की इस वीडियो पर कैसी प्रतिक्रिया रही?

ज्यादातर लोगों ने इसे फूड क्राइम कहा और मज़ाक उड़ाया, कुछ ने इसे घिनौना बताया.