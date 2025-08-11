खिड़की के बाहर 12वीं मंजिल पर खड़ी महिला… ऐसे साफ कर रही थी फ्लोर कि लोग Video देखकर डर गए!

Woman Cleaning Floor: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान करने वाला वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में एक महिला 12वीं मंजिल पर खिड़की के बाहर खतरनाक तरीके से खड़ी होकर पोछा लगाती दिख रही है. इतनी ऊंचाई पर सफाई करने के दौरान उसकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन वह बिना किसी डर के सफाई में लगी रही. वीडियो में दिख रहा है कि महिला खिड़की के बाहर बची हुई छोटी-सी जगह पर खड़ी होकर सफाई कर रही है.

12वीं मंजिल की ऊंचाई पर खिड़की के बाहर सफाई करना बेहद खतरनाक है. एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है. हालांकि, महिला की सफाई के प्रति लगन को देखते हुए लोग हैरान हैं, लेकिन कई लोग इसे लापरवाही भी मान रहे हैं.

यह भी पढ़ें: धूल-मिट्टी में पसीना बहाने वाला ई-रिक्शा ड्राइवर जब बना स्टाइलिश जेंटलमैन, लोग बोले- ये तो हॉलीवुड एक्टर है

महिला ने क्यों किया इतना खतरनाक काम?

यह दृश्य देखकर आस-पास के लोग दंग रह गए. यह घटना तुर्किए के एन्तल्या शहर में ‘द मरमारा लारा’ के पास की बताई जा रही है. वहां मौजूद एक शख्स ने यह नजारा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो शेयर करते हुए उस व्यक्ति ने ऊपर टेक्स्ट लिखा, "जब आपकी OCD भी ऊंचाई के डर से ज्यादा हो, तो कुछ ऐसा होता है." इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को blogcoachmd नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया था और कैप्शन में लिखा, "क्या मैं अकेला हूं जिसे यह देखकर घबराहट हो रही है?"

यह भी पढ़ें: रशियन लड़की ने इंडियन स्टाइल में दिखाया कैसे क्रॉस किया जाता है रोड, मजेदार Video देख मुस्कान रुकेगी नहीं

इस वीडियो को अब तक 4 लाख 42 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं और व्यूज लाखों में पहुंच चुके हैं. यूजर्स ने इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, "जब घर पर मेहमान आते हैं तो भारतीय मां." दूसरे ने मजाक में कहा, "अगर ऐसा है तो आपको मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत है." तीसरे ने फोन की क्वालिटी देखकर लिखा, "सब छोड़ो भाई, कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हो?" चौथे ने चुटकी लेते हुए लिखा, "वह चिंतित है कि ऊपर वाले पड़ोसी क्या कहेंगे."