खिड़की के बाहर 12वीं मंजिल पर खड़ी महिला… ऐसे साफ कर रही थी फ्लोर कि लोग Video देखकर डर गए!
Advertisement
trendingNow12875875
Hindi Newsजरा हटके

खिड़की के बाहर 12वीं मंजिल पर खड़ी महिला… ऐसे साफ कर रही थी फ्लोर कि लोग Video देखकर डर गए!

Dangerous Cleaning Stunt: 12वीं मंजिल की ऊंचाई पर खिड़की के बाहर सफाई करना बेहद खतरनाक है. एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है. हालांकि, महिला की सफाई के प्रति लगन को देखते हुए लोग हैरान हैं, लेकिन कई लोग इसे लापरवाही भी मान रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 11, 2025, 12:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खिड़की के बाहर 12वीं मंजिल पर खड़ी महिला… ऐसे साफ कर रही थी फ्लोर कि लोग Video देखकर डर गए!

Woman Cleaning Floor: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान करने वाला वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस वीडियो में एक महिला 12वीं मंजिल पर खिड़की के बाहर खतरनाक तरीके से खड़ी होकर पोछा लगाती दिख रही है. इतनी ऊंचाई पर सफाई करने के दौरान उसकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन वह बिना किसी डर के सफाई में लगी रही. वीडियो में दिख रहा है कि महिला खिड़की के बाहर बची हुई छोटी-सी जगह पर खड़ी होकर सफाई कर रही है. 

12वीं मंजिल की ऊंचाई पर खिड़की के बाहर सफाई करना बेहद खतरनाक है. एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है. हालांकि, महिला की सफाई के प्रति लगन को देखते हुए लोग हैरान हैं, लेकिन कई लोग इसे लापरवाही भी मान रहे हैं.

यह भी पढ़ें: धूल-मिट्टी में पसीना बहाने वाला ई-रिक्शा ड्राइवर जब बना स्टाइलिश जेंटलमैन, लोग बोले- ये तो हॉलीवुड एक्टर है

महिला ने क्यों किया इतना खतरनाक काम?

यह दृश्य देखकर आस-पास के लोग दंग रह गए. यह घटना तुर्किए के एन्तल्या शहर में ‘द मरमारा लारा’ के पास की बताई जा रही है. वहां मौजूद एक शख्स ने यह नजारा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो शेयर करते हुए उस व्यक्ति ने ऊपर टेक्स्ट लिखा, "जब आपकी OCD भी ऊंचाई के डर से ज्यादा हो, तो कुछ ऐसा होता है." इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को blogcoachmd नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया था और कैप्शन में लिखा, "क्या मैं अकेला हूं जिसे यह देखकर घबराहट हो रही है?"

 

 

यह भी पढ़ें: रशियन लड़की ने इंडियन स्टाइल में दिखाया कैसे क्रॉस किया जाता है रोड, मजेदार Video देख मुस्कान रुकेगी नहीं

इस वीडियो को अब तक 4 लाख 42 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं और व्यूज लाखों में पहुंच चुके हैं. यूजर्स ने इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, "जब घर पर मेहमान आते हैं तो भारतीय मां." दूसरे ने मजाक में कहा, "अगर ऐसा है तो आपको मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत है." तीसरे ने फोन की क्वालिटी देखकर लिखा, "सब छोड़ो भाई, कौन सा फोन इस्तेमाल कर रहे हो?" चौथे ने चुटकी लेते हुए लिखा, "वह चिंतित है कि ऊपर वाले पड़ोसी क्या कहेंगे."

About the Author
author img
अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Viral Videotrending

Trending news

लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
Narendra Modi
लोगों को कोसी से दिक्कत होगी, बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे... ऐसा क्यों बोले PM
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
India Block
विपक्ष ने 300 सांसदों के साथ कौन सा बनाया मेगा प्लान, देश में मचेगा हाहाकार
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma
इस राज्य में सरकार लोगों को देने जा रही हथियार, लोगों का विरोध फिर भी सीएम नहीं माने
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Shashi Tharoor
ट्रंप के टैरिफ से निपटेंगे शशि थरूर? केंद्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे प्लानिंग
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
operation sindoor
Op Sindoor का 5:50 मिनट का Video, 3 महीने बाद वो देख लीजिए; जिसे किसी ने नहीं देखा
'INDIA' Alliance Protest LIVE: 'वोट चोरी' के आरोप पर दिल्ली में विपक्ष का सड़क पर महासंग्राम! चुनाव आयोग तक पैदल मार्च से भरी हुंकार
#Breaking news
'INDIA' Alliance Protest LIVE: 'वोट चोरी' के आरोप पर दिल्ली में विपक्ष का सड़क पर महासंग्राम! चुनाव आयोग तक पैदल मार्च से भरी हुंकार
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
operation sindoor
हमें तत्काल कई राफेल चाहिए... वायुसेना का अगला टारगेट ऐसा, दुश्मन छाती पीटता रहेगा
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
AIR INDIA
Air India: 2 घंटे हवा में चक्कर, फिर इमरजेंसी लैंडिंग; रनवे पर टक्कर होते-होते बची
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
Weather
यहां 4 दिनों तक झमाझम बरसेंगे बादल, उत्तर से पश्चिम तक बनेगा सैलाब
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
Indian Navy
आज से अरब सागर में गरजेगी भारतीय नौसेना, क्या शुरु होने वाला है 'सिंदूर पार्ट-2'?
;