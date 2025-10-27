Advertisement
शादी का कार्ड है या जादू? शख्स ने ऐसा इनविटेशन कार्ड बनवाया कि देख कर चौंक गए लोग

Wedding Card: पुणे की दिवाली पार्टी का इनविटेशन कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे पढ़ने के लिए आग के करीब लाना पड़ता है. जलते ही उसमें पार्टी की डिटेल्स उभर आती हैं. लोगों ने इसे अब तक का सबसे क्रिएटिव कार्ड बताया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 27, 2025, 03:25 PM IST
Viral News: त्योहारों के सीजन में हर जगह जश्न का माहौल रहता है, लेकिन इस बार पुणे की एक पार्टी ने लोगों का ध्यान कुछ अलग अंदाज़ में खींचा. यहां हुई दिवाली पार्टी किसी डेकोरेशन या डीजे की वजह से नहीं, बल्कि उसके निमंत्रण पत्र की वजह से वायरल हो गई. इस पार्टी का इनविटेशन कार्ड सिर्फ तभी पढ़ा जा सकता था, जब उसे आग के करीब लाया जाए. जैसे ही कार्ड को जलाया गया, उस पर लिखे शब्द धीरे-धीरे उभरने लगे और पूरा मैसेज सामने आ गया. वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होते ही लोगों ने कहा, “भाई, ऐसा कार्ड तो शादी में बनवाना चाहिए!”

आग में छिपा निमंत्रण बना चर्चा का विषय 

पुणे के Asilo Lounge में हुई दिवाली पार्टी का यह अनोखा इनविटेशन सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. वीडियो में एक महिला को यह कार्ड खोलते हुए देखा जा सकता है, जो शुरुआत में बिल्कुल साधारण लगता है. लेकिन पास जाकर देखा जाए तो उसमें एक नोट लिखा है,‘Burn Here’. कार्ड के साथ एक माचिस और जलाने की स्ट्रिप भी लगी हुई थी. जैसे ही उसने माचिस जलाई और कार्ड को हल्की आग दिखाई, वैसे ही उसके अंदर से पार्टी का पूरा मैसेज उभर आया, 21 अक्टूबर को DJ D Rain के साथ दिवाली पार्टी.

देख चौंक गए लोग 

वीडियो देखने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने इस क्रिएटिव आइडिया की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “वाह, ऐसा कार्ड तो पहली बार देखा!” दूसरे ने मज़ाक में कहा, “ऐसा शादी का कार्ड बनवाओ कि सबकी जल जाए!” वहीं एक अन्य ने लिखा, “भाई, कार्ड ऐसा बनाओ कि घर भी जल जाए.” कई लोगों ने कमेंट करते हुए पूछा कि “भाई, ये कार्ड कहां से बनवाया जा सकता है?” इस इनविटेशन को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और इसे अब तक का सबसे क्रिएटिव दिवाली कार्ड बताया जा रहा है.

 

AI से बन रहे हैं अब डिजिटल दिवाली इनवाइट्स भी

दिलचस्प बात यह है कि इस साल कई लोग AI की मदद से डिजिटल दिवाली इनवाइट्स* भी बना रहे हैं. गूगल इंडिया ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें बताया गया कि Gemini AI की मदद से रंगीन और पर्सनलाइज्ड इनविटेशन कार्ड कुछ ही मिनटों में तैयार किए जा सकते हैं. हालांकि, पुणे वाले “फायर इनविटेशन कार्ड” ने इंटरनेट पर अलग ही धमाल मचा दिया है, लोग कह रहे हैं कि अब पार्टी हो या शादी, कार्ड ऐसा ही होना चाहिए जो जलकर भी छा जाए.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

diwali invitationcreative Diwali invitationWedding Card:

