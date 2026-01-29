Advertisement
trendingNow13089863
Hindi Newsजरा हटकेना खाना, ना घर... विदेशी महिला दो बच्चों को लेकर गुफा में बिता रही थी संन्यासी जीवन, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप!

ना खाना, ना घर... विदेशी महिला दो बच्चों को लेकर गुफा में बिता रही थी 'संन्यासी जीवन', वजह जानकर चौंक जाएंगे आप!

Russian Woman Viral News:  कर्नाटक के गोकर्ण में एक रूसी महिला अपनी दो बेटियों के साथ गुफा में रहती मिली. महिला आध्यात्मिक शांति की तलाश में थी, लेकिन उसका वीजा 2017 में ही खत्म हो चुका थ. पुलिस ने तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला और अब उन्हें रूस भेजने की प्रक्रिया जारी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 29, 2026, 06:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ना खाना, ना घर... विदेशी महिला दो बच्चों को लेकर गुफा में बिता रही थी 'संन्यासी जीवन', वजह जानकर चौंक जाएंगे आप!

Viral News: कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के गोकर्ण से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जहां एक रूसी महिला नीना कुटिना उर्फ मोही अपनी दो छोटी बेटियों के साथ बीते दो हफ्तों से एक पहाड़ी गुफा में रह रही थी. न खाने की व्यवस्था, न रहने की सुविधा, फिर भी यह महिला अपने बच्चों को लेकर बिल्कुल एक सन्यासी की तरह जीवन बिता रही थी. जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला.

गुफा में बच्चों के साथ रह रही थी महिला

यह घटना 9 जुलाई को सामने आई, जब गोकर्ण पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर श्रीधर एस.आर. अपनी टीम के साथ पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए रामतीर्थ पहाड़ी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे. तभी उन्होंने गुफा में हलचल देखी. जब उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो गुफा के अंदर एक अस्थायी घर बना हुआ था, जहां 40 साल की नीना और उसकी दो बेटियां प्रेमा (6 साल) और अमा (4 साल) रह रही थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

मैं आध्यात्मिक शांति चाहती थी

पुलिस पूछताछ में नीना ने बताया कि वह गोवा से गोकर्ण सिर्फ आध्यात्मिक शांति और ध्यान के लिए आई थी. वह दुनिया की भीड़-भाड़ और भागदौड़ से दूर अपने बच्चों के साथ एकांत में रहना चाहती थी. हालांकि पुलिस को चिंता इस बात की थी कि वह जिस गुफा में रह रही थी, वहां भूस्खलन का खतरा और जंगली जानवरों की मौजूदगी थी, जो बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता था.

 

पासपोर्ट खोया हुआ और वीजा एक्सपायर

जब पुलिस ने महिला से उसके वीजा और पासपोर्ट के बारे में पूछा तो वह टालमटोल करने लगी. बाद में तलाशी अभियान के दौरान गुफा में ही उसका पासपोर्ट मिला. जांच में पता चला कि नीना का वीजा 2017 में ही खत्म हो चुका था और वह अब भारत में अवैध रूप से रह रही थी. पुलिस ने महिला और दोनों बच्चियों को महिला स्वागत केंद्र, कारवार में भेजा है. अब उन्हें बेंगलुरु में FRRO (विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय) के सामने पेश किया जाएगा और रूस वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Spiritual QuestRussiawoman

Trending news

'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज
Ajit Pawar
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
DNA
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
DNA
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
DNA
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
ajit pawar death
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
Punjab news
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?