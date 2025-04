Video: मॉल में इंफ्लुएंसर को देखते ही हंस पड़ी सेल्सवुमन, गुस्से में Video बनाते हुए मचाया ऐसा तांडव

Laugh On Hyderabadi Influencer: हैदराबाद में एक इन्फ्लुएंसर शेख मरियम अली ने मॉल की एक दुकान में हंगामा कर दिया. उसने एक कर्मचारी पर कॉफी फेंकी और जोर-जोर से चिल्लाई. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. मरियम का कहना है कि दुकान की सेल्सवुमन ने उसका मजाक उड़ाया, जिससे वह गुस्सा हो गई और उसने कॉफी फेंक दी. हालांकि, पूरी कहानी अभी साफ नहीं है.

वीडियो में क्या दिखा?

वायरल वीडियो में मरियम कर्मचारी पर चिल्लाती हुई दिख रही है. उस दौरान स्टाफ कॉफी साफ करने में लगा था. मरियम ने कहा, "वो लड़की बहुत मूर्ख है. मेरा अनुभव बहुत खराब रहा. उसका व्यवहार बहुत बुरा था. मुझे गुस्सा आ गया. क्या ऐसे ग्राहकों का स्वागत करते हैं? उसने मेरा मूड खराब कर दिया. कंपनी ऐसे लोगों को नौकरी कैसे देती है? इन्हें व्यवहार करना भी नहीं आता."

This is just stupid. Girls like these should be banned from malls and sent to mental institutions. Shaikh Mariyam Ali thinks she owns the whole world and everyone works for her. pic.twitter.com/XZYwjbl3gX

— Wokeflix (@wokeflix_) April 1, 2025