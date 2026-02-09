Advertisement
Video: भारतीय दुपट्टे का वो 'सीक्रेट' जिसने अमेरिका की इस फैशन ब्लॉगर को बना दिया अपना दीवाना

Dupattas Viral Video: अमेरिका की एक महिला ने वायरल वीडियो में दुपट्टे को अपनी स्टाइल का सबसे बड़ा गेम चेंजर बताया और भारत को इसके लिए धन्यवाद कहा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर संस्कृति और फैशन को लेकर नई बहस छिड़ गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 09, 2026, 08:03 AM IST
Indian dupatta Video: इंस्टाग्राम पर केमी नाम की एक अमेरिकी महिला का वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह भारतीय दुपट्टे की खुलकर तारीफ करती नजर आ रही हैं. वीडियो में वह कहती हैं कि दुपट्टे ने उनकी आउटफिट्स को दस गुना बेहतर बना दिया है. वह भारतीयों को धन्यवाद देती हैं और इसे एक ऐसा फैशन इनोवेशन बताती हैं जो किसी भी मॉडर्न लुक को आसानी से और स्टाइलिश बना देता है.

केमी ने क्या कहा?

वीडियो में केमी कहती हैं कि उन्हें लगता है कि दुपट्टा भारत में ही ईजाद हुआ था और इसके लिए वह भारतीय लोगों की आभारी हैं. वह बताती हैं कि उनके वॉर्डरोब में दुपट्टे से इंस्पायर्ड ड्रेपिंग स्टाइल एक अहम हिस्सा बन चुका है. उन्होंने लोगों को अपने पेज पर जाकर देखने के लिए भी कहा कि वह कैसे इस लुक को अलग अलग आउटफिट्स के साथ कैरी करती हैं और हर बार एक नया स्टाइल बना लेती हैं.

यह भी पढ़ें: भारतीय रेलवे का मास्टरस्ट्रोक! अब ट्रेन के आगे लगेगी 'जादुई प्लेट', पटरी पर पत्थर देखते ही कर देगी साफ

लोगों को यह क्यों पसंद आया?

इस वीडियो ने खास तौर पर उन लोगों को खुश किया जो भारतीय कपड़ों को दुनियाभर में अपनाए जाते देखना चाहते हैं. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि उन्हें नॉन इंडियंस को दुपट्टा पहनते देखना अच्छा लगता है. उनके मुताबिक यह दिखाता है कि भारतीय संस्कृति और फैशन अब ग्लोबल हो चुका है और लोग इसे खुले दिल से अपना रहे हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KEMI (@eczema.bread)

 

कुछ लोगों ने क्या जोड़ा?

हालांकि कई यूजर्स ने यह भी कहा कि दुपट्टा सिर्फ एक सुंदर एक्सेसरी नहीं बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान भी रखता है. कुछ लोगों ने लिखा कि इसकी खूबसूरती का जश्न मनाया जाना चाहिए लेकिन इसके साथ साथ इसके इतिहास को भी याद रखा जाना जरूरी है. इस तरह वीडियो ने सिर्फ फैशन ही नहीं बल्कि संस्कृति पर भी बातचीत शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: असली 'Terminator' अब चीन में? देखिए कैसे शाओलिन के भिक्षु रोबोट्स को सिखा रहे हैं कुंग फू के खतरनाक दांव-पेंच

इससे क्या बहस शुरू हुई?

इस वायरल क्लिप के बाद सोशल मीडिया पर कल्चरल एप्रिसिएशन और फैशन एक्सचेंज को लेकर चर्चा तेज हो गई है. लोग यह सोचने लगे हैं कि अलग अलग संस्कृतियों के कपड़े जब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते हैं तो उनका असर क्या होता है. दुपट्टा अब सिर्फ भारतीय परिधान नहीं बल्कि ग्लोबल स्टाइल का हिस्सा बनता दिख रहा है, जो दुनिया भर में फैशन की नई पहचान बना रहा है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

