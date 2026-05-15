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Hindi Newsवायरलसड़क किनारे नशे में झूमने लगा हिरण! गोल-गोल घूमते देख पुलिस भी रह गई दंग; जारी हुआ हाई अलर्ट

सड़क किनारे 'नशे' में झूमने लगा हिरण! गोल-गोल घूमते देख पुलिस भी रह गई दंग; जारी हुआ हाई अलर्ट

Drunk Deer Video France: फ्रांस के साओन-एट-लॉयर (Saône-et-Loire) क्षेत्र से एक ऐसा ही अजीबोगरीब वीडियो सामने आया है, जिसमें एक हिरण पागलों की तरह गोल-गोल घूमता और हवा में उछलता नजर आ रहा है. फ्रांसीसी पुलिस ने इसका वीडियो शेयर करते हुए ड्राइवरों के लिए एक खास वार्निंग जारी की है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 15, 2026, 08:06 AM IST
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Image credit: X/@VictorKvert2008
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Drunk Deer Video France: जंगल के जानवरों को आपने दौड़ते, छलांग लगाते और शिकारियों से बचते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन अगर कोई हिरण सड़क किनारे अचानक गोल-गोल घूमने लगे तो शायद कोई भी घबरा जाए. कुछ ऐसा ही अजीब नजारा इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक हिरण बार-बार एक ही जगह पर चक्कर काटता नजर आया. पहले तो लोगों को लगा कि शायद जानवर घायल है या किसी बीमारी का शिकार हो गया है, लेकिन जब असली वजह सामने आई तो लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए. इसे देखने के बाद लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. किसी ने इसे 'जंगल की पार्टी का असर' बताया, तो किसी ने मजाक में कहा कि लगता है हिरण ने वीकेंड कुछ ज्यादा ही मना लिया.

पहले लोगों को लगा कोई बड़ी परेशानी है

फ्रांस के साओन-एट-लॉयर से आए इस वीडियो में दिखाई देता है कि सड़क के पास एक हिरण लगातार गोल-गोल घूम रहा है. उसकी चाल भी सामान्य नहीं लग रही थी. आसपास मौजूद लोगों को यह देखकर चिंता हुई कि कहीं जानवर घायल तो नहीं है. कुछ लोगों ने सोचा कि शायद उसे कोई बीमारी हो गई है या वह किसी सदमे में है. लेकिन थोड़ी देर बाद जो जानकारी सामने आई, उसने पूरी कहानी बदल दी. बताया गया कि हिरण ने गलती से ऐसी चीज खा ली थी, जिसकी वजह से वह अजीब व्यवहार करने लगा. इसके बाद उसके शरीर पर असर दिखने लगा और वह सामान्य तरीके से चलने के बजाय चक्कर काटने लगा.

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जंगल में भी हो जाती हैं ऐसी घटनाएं

जानकारों का कहना है कि कई बार जंगलों में पेड़ों से गिरे फलों के साथ ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया हो जाती है, जिससे उनमें बदलाव आने लगता है. यह हिरण शराब पीकर नहीं, बल्कि सड़े हुए या फर्मेंटेड फल (Fermented Fruits) खाकर नशे में चूर हुआ था. क्योंकि अगर कोई जानवर उन फलों को खा ले, तो उसके शरीर पर असर पड़ सकता है. इसी वजह से कभी-कभी जानवरों का व्यवहार अचानक बदल जाता है. वे असामान्य हरकतें करने लगते हैं, संतुलन खो बैठते हैं या अजीब तरह से चलते दिखाई देते हैं. ऐसी घटनाएं बहुत आम नहीं होतीं, लेकिन जब होती हैं तो लोगों को हैरान जरूर कर देती है.

सड़क पर आने वाले लोगों को दी गई वार्निंग

इस घटना के बाद फ्रांसीसी पुलिस ने लोगों से सड़क पर सावधानी बरतने की अपील की. खासतौर पर ड्राइवरों को ध्यान रखने को कहा गया कि अगर सड़क के आसपास कोई जानवर असामान्य हालत में दिखे, तो तेजी से गाड़ी न चलाएं. कई बार जानवर अचानक सड़क पर आ जाते हैं और ऐसे समय हादसे का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए लोगों को दूरी बनाकर रखने और सावधानी से गुजरने की सलाह दी गई है.

सोशल मीडिया पर आई मजेदार प्रतिक्रियाएं

पुलिस द्वारा शेयर किया गया वीडियो वायरल होते ही लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि लगता है जंगल में कोई पार्टी चल रही थी. दूसरे ने मजाक में कहा कि भाई को शायद सोमवार की सुबह याद आ गई है. एक और यूजर ने लिखा कि पहले लगा कुछ गंभीर मामला है, लेकिन कहानी तो पूरी फिल्म निकली. हालांकि कई लोगों ने यह भी कहा कि मजाक से अलग हटकर जानवरों की हालत को गंभीरता से देखना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करनी चाहिए.

छोटी घटना ने खींचा सबका ध्यान

सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो लोगों को इसलिए याद रह जाते हैं क्योंकि उनमें कुछ अलग होता है. यह वीडियो भी उन्हीं में से एक बन गया. एक हिरण का सड़क पर गोल-गोल घूमना सुनने में भले मामूली लगे, लेकिन इसने लोगों को हैरान भी किया और हंसाया भी. अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से घूम रहा है.

क्या है इसका इलाज?

वन्यजीव एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्थिति में जानवर को अकेला छोड़ देना ही बेहतर है. जैसे-जैसे उनके शरीर से शुगर और अल्कोहल का असर कम होता है, वे खुद-ब-खुद होश में आ जाते हैं. पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे ऐसे जानवरों के पास जाकर फोटो या सेल्फी लेने की कोशिश न करें, क्योंकि नशे में वे हमला भी कर सकते हैं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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