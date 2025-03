Video: बैंकॉक में गिरी गगनचुंबी इमारत, म्यांमार में ढह गया आवा ब्रिज, भूकंप से मची तबाही, देखें वीडियो

Myanmar Earthquake Video​: शुक्रवार को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में तबाही मचा दी. भूकंप का असर इतना तेज था कि इसके झटके थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और उत्तरी शहर चियांग माई तक महसूस किए गए. कई इमारतें धराशायी हो गईं और लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में इस विनाशकारी भूकंप की झलकियां देखने को मिल रही हैं.

The iconic Ava Bridge in Mandalay has collapsed into the Irrawaddy River. #earthquake #Myanmar #AvaBridge #Thailand #Bangkok pic.twitter.com/kkcbYN6dcR

बैंकॉक में भरभराकर गिरी गगनचुंबी इमारत

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के चाटुचक इलाके में एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत भूकंप के तेज झटकों से देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूर जैसे ही जमीन हिलती महसूस करते हैं, वैसे ही वहां से भागने लगते हैं. इसी दौरान इमारत तीन सेकंड के भीतर धूल के गुबार में तब्दील हो जाती है. चारों तरफ चीख-पुकार मच जाती है, जिससे वहां मौजूद लोग सहम जाते हैं.

It causes the Ava Bridge in Myanmar and unknown 14 floors building in Thailand collapse.

A powerful earthquake, with 7.7 richter scale in magnitude, near the epicenter Mandalay, Myanmar.

म्यांमार में ढह गया ऐतिहासिक आवा ब्रिज

म्यांमार में इस भूकंप ने ऐतिहासिक आवा ब्रिज (Ava Bridge) को भी अपनी चपेट में ले लिया. यह पुल म्यांमार के अवा और सागाइंग क्षेत्र को जोड़ता था. झटकों के कारण यह पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और देखते ही देखते नदी में समा गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुल के गिरने के डरावने दृश्य देखे जा सकते हैं.

a whole building collapsed from an #earthquake in #Bangkok pic.twitter.com/ez9s3UKBQz

भूकंप में गई 100 लोगों की जान

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, यह भूकंप म्यांमार के मोन्यवा शहर से 50 किलोमीटर (30 मील) पूर्व में मात्र 10 किलोमीटर (6.2 मील) की गहराई पर आया. भूकंप के बाद 6.4 तीव्रता का एक और झटका सागाइंग क्षेत्र में महसूस किया गया. बताया जा रहा है कि भी तक करीब 100 लोगों की जान चली गई है.

A powerful earthquake with a magnitude of 7.7 occurred in Myanmar - the epicenter was located 6 km from the city of Mandalay, where there is destruction, including multi-story buildings

The tremors were felt in Myanmar, Bangladesh, Thailand, India pic.twitter.com/pDlJHhUaHa

— Sprinter Observer (@SprinterObserve) March 28, 2025