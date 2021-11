Video: अचानक इस अस्पताल में घुस आया हिरण, एस्केलेटर पर चढ़ने लगा और फिर हुआ कुछ ऐसा

Viral Video: एक वीडियो ने अजीबोगरीब पल को कैमरे में कैद कर लिया, जब एक घायल हिरण एक अस्पताल में घुस आया और एक एस्केलेटर पर चढ़ गया. यह ऐसा है जैसे हिरण को पता था कि घायल होने के बाद कहां मदद लेनी है. यह घटना सोमवार को अमेरिका के लुसियाना के एक अस्पताल में हुई. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक परेशान जानवर खुले हुए दरवाजे से अवर लेडी ऑफ द लेक अस्पताल (Our Lady of the Lake Hospital) में एंट्री कर रहा है. वह फ्लोर पर ठीक से चल नहीं पा रहा और जगह-जगह फिसल रहा है. इतना ही नहीं वह दूसरी मंजिल के एक एस्केलेटर पर चढ़ गया. इस बीच अजीबोगरीब नजारा देखकर अस्पताल के कर्मचारी और विजिटर्स सहमे रह गए.

अचानक अस्पताल में घुस गया घायल हिरण

हिरण के दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद, आखिर में कई लोगों द्वारा उसे घेरकर पकड़ लिया गया. हिरण को एक अस्पताल के बिस्तर पर लिटाया गया और इलाज करने की कोशिश की गई. अस्पताल ने एक बयान में कहा, 'हमारी टीम के सदस्य अनएक्सपेक्टेड के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. लुइसियाना वन्यजीव और मत्स्य विभाग (Louisiana Wildlife and Fisheries Department) ने जानवर को हटाने में तुरंत मदद की. इस घटना की वजह से अस्पताल में मौजूद मरीजों को कोई भी दिक्कत नहीं आई. इलाका पूरी तरह से साफ कर लिया गया.'

देखें वीडियो-

गंभीर रूप से घायल होने पर देनी पड़ी इच्छामृत्यु

न्यूज एजेंसी एपी की खबर के मुताबिक, गंभीर रूप से घायल होने के कारण हिरण को इच्छामृत्यु देनी पड़ी. ऐसे संकेत थे कि इमारत में प्रवेश करने से पहले इसे किसी वाहन ने टक्कर मार दी होगी. यूट्यूब पर Inside Edition ने अपने चैनल पर अपलोड किया. एक मिनट से ज्यादा समय का यह वीडियो करीब 2 लाख बार देखा जा चुका है. लोग इस वीडियो पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.