Video: रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने घुसी लेडी तो सेक्युरिटी गार्ड ने मारा थप्पड़, धक्के देकर निकाला बाहर

Security Guard Fight: लॉस एंजेलिस में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. रविवार को टाको बेल के एक रेस्टोरेंट में एक सुरक्षाकर्मी ने एक महिला कस्टमर को शारीरिक रूप से हमला कर दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें महिला खुद सेवा कियोस्क पर जाने के लिए सुरक्षाकर्मी से दूरी बनाते हुए जा रही होती है, तभी सुरक्षाकर्मी महिला को जोर से थप्पड़ मारता है.

घटना के कारणों का खुलासा नहीं

इस घटना के कारणों को लेकर अभी तक कोई साफ जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कुछ लोग यह मानते हैं कि महिला की लुक्स ने इस स्थिति को और बढ़ावा दिया. न्यू यॉर्क पोस्ट के अनुसार, कुछ लोग इस घटना को महिला के पहनावे से जोड़कर देख रहे हैं. इस घटना का गवाह बने अलेजांद्रो सांचेज़ ने बताया कि टाको बेल के कर्मचारी सुरक्षाकर्मी की हिंसक हरकत की बजाय सिर्फ उसे रिकॉर्ड करने पर ध्यान दे रहे थे. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या महिला को उसकी दिखावट के कारण निशाना बनाया गया.

अलेजांद्रो ने कहा, "सुरक्षाकर्मी उसे रेस्टोरेंट से जाने को कह रहा था, लेकिन वह खाना ऑर्डर करना चाह रही थी. फिर वह अचानक गुस्से में आ गया और उसने महिला को थप्पड़ मार दिया. यह बहुत अजीब था, हर कोई हैरान रह गया."

‘A security guard at a Taco Bell in downtown Los Angeles was filmed slapping a woman inside the restaurant on February 9. Witness Alejandro Sanchez, 29, said the woman was ordering food when the guard told her to leave before suddenly striking her.’

- SWNS pic.twitter.com/eYl4AiEyGy

— The Daily Sneed (@Tr00peRR) February 13, 2025