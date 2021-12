Video: प्रेग्नेंट महिला की खराब हो गई थी ऑटो, 'खुदा' बनकर आई छोटी बच्ची और ऐसे की मदद

Viral Video: हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं. कई बार इसकी झलक भी देखने को मिल जाती है. सोशल मीडिया पर हमें एक ऐसा वीडियो (Little Girl Helps Pregnant Woman) देखने को मिला है, जिसमें एक छोटी बच्ची एक गर्भवती महिला की सहायता (Girl Helps Pregnant Woman) करती दिख रही है. दरअसल, गर्भवती महिला (Pregnant Woman Video) की ऑटो खराब हो गई थी.

वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे खड़ी पीले रंग की ऑटो में एक गर्भवती महिला बैठी है. वह दर्द से परेशान दिख रही है. ऑटो खराब होने की वजह से वह अस्पताल नहीं जा पा रही है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'गर्भवती महिला अस्पताल जा रही थी, तभी रास्ते में उसका ऑटो खराब हो गया.' वीडियो में आप देख सकते हैं कि महिला दर्द के मारे चीख रही है और ऑटो ड्राईवर भी असहाय नजर आ रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑटो ड्राईवर सड़क से गुजर रही गाड़ियों को रोककर मदद मांगने की कोशिश कर रहा है. कई गाड़ियां और ऑटो वहां से गुजर जाते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए पास नहीं आता. इसी बीच वहां एक बीएमडब्ल्यू कार रुकती है. इस कार से सबसे पहले एक बच्ची निकलती है. जो स्कूल ड्रेस पहनी हुई है. बच्ची झट से कार के अंदर से पानी की एक बोतल लाती है और दर्द से परेशान गर्भवती महिला को पानी पीने के लिए देती है.

इसके बाद बच्ची कार के पास जाती है और एक शख्स को लेकर आती है. वीडियो में देखा जा सकता है वह शख्स ऑटो रिक्शा में बैठी गर्भवती महिला को गोद में उठाकर बीएमडब्ल्यू कार की पिछली सीट पर लिटाता है और सभी कार में बैठकर महिला को अस्पताल ले जाते हैं. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग बच्ची की जमकर सराहना कर रहे हैं. देखें वीडियो-

Salute to the kid.

Even a bigger salute to her parents for nurturing right values at right age. #Humanity

