दोनों हाथ-पैर नहीं, लेकिन बच्ची की फोटोग्राफ ऐसे किया कैप्चर, देखकर रह जाएंगे दंग- देखें पूरा VIDEO

Viral Video: कहते हैं ना कि अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो किसी भी हालात व परिस्थिति में भी अपने मुकाम पाया जा सकता है. यदि आपको कहा जाए कि आपके दोनों हाथ और पैर के बिना फोटोग्राफ क्लिक करनी है तो आप भी यह जरूर कहेंगे कि यह संभव नहीं हो सकता है. लेकिन इसे संभव करने वाले एक शख्स हैं, जिसके बारे में जानकर आप खुद प्रेरणा लेना चाहेंगे. केरल (Kerala) के मलाप्पुरम (Malappuram) जिले में सीपी शिहाबुद्दीन (CP Shihabudheen) नाम के शख्स ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, हर कोई हैरान रह जाए.

अपने फोटोग्राफी से लोगों का खींचा आकर्षण

सीपी शिहाबुद्दीन (CP Shihabudheen) एक बीमारी की वजह से अपने दोनों हाथ और पैर गंवा बैठे थे. हालांकि इसके बाद भी उन्होंने अपने हौसले को छोड़ा नहीं बल्कि अपने सपने को और भी लंबी छलांग दी. यही वजह है कि आज लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह एक बच्ची की फोटो कैप्चर करने के लिए पहले रेत में एक छोटी बल्ली खड़ी करते हैं और फिर उसे सजाने के बाद कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं.

इंस्टाग्राम पर छा गए सीपी शिहाबुद्दीन

इंस्टाग्राम पर अपलोड उनका यह वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है. छह दिन पहले पोस्ट किए गए इस वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी. इतना ही नहीं, करीब 10 लाख लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं. लोग उनकी इस प्रतिभा और कला का बेहत सम्मान कर रहे हैं और प्रोत्साहन दे रहे हैं.

दुर्लभ बीमारी की वजह से गंवाए पैर-हाथ

बताते चलें कि केरल के मलाप्पुरम जिले से आने वाले सीपी शिहाबुद्दीन टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम नामक एक दुर्लभ बीमारी का शिकार हुए थे. फिलहाल उन्होंने अपने पसंद को ही प्रोफेशन बनाया, अब उनकी डिमांड हर जगह है और हर कोई उनकी वाहवाही करते हुए नहीं थकता.