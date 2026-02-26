कैमरे में कैद हुआ सदी का सबसे दुर्लभ नजारा; जब समुद्र के बीचोबीच 3 विशाल व्हेल ने एक साथ लगाई छलांग

2023 का एक वायरल वीडियो केप कॉड के पास तीन हंपबैक व्हेल की दुर्लभ सिंक्रोनाइज्ड छलांग दिखाता है. एक्सपर्ट इसे 10 हजार में एक बार होने वाली घटना बताते हैं. परिवार द्वारा रिकॉर्ड यह नजारा प्रकृति की अद्भुत उदाहरण माना जा रहा है.
समुद्र की दुनिया हमेशा से रहस्यों और रोमांच से भरी रही है, लेकिन कभी-कभी प्रकृति ऐसा दृश्य दिखा देती है जिसे देखकर आंखें यकीन नहीं करतीं. साल 2023 का एक वीडियो इन दिनों फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें समुद्र के बीचोबीच तीन विशाल हंपबैक व्हेल एक साथ पानी से छलांग लगाती नजर आती हैं. यह पल इतना दुर्लभ बताया जा रहा है कि समुद्री जीव वैज्ञानिक भी इसे ‘वन इन टेन थाउजेंड’ यानी बेहद कम देखने वाला दृश्य मानते हैं. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग इसे प्रकृति का सबसे शानदार शो बता रहे हैं और बार-बार देख रहे हैं.
केप कॉड के पास कैद हुआ चौंकाने वाला पल
यह हैरतअंगेज घटना अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित केप कॉड के पास हुई, जहां एक परिवार मछली पकड़ने गया था. उसी दौरान अचानक तीन हंपबैक व्हेल उनकी नाव के पास लगभग एक साथ पानी से बाहर उछल पड़ीं. यह पूरा नजारा रॉबर्ट एडी नाम के शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. उन्होंने बताया कि उन्होंने हजारों व्हेल देखी हैं, लेकिन ऐसा सिंक्रोनाइज्ड ट्रिपल ब्रीच उन्होंने पहली बार देखा. वीडियो में कुछ देर बाद एक छोटा व्हेल का बच्चा भी अलग से छलांग लगाते नजर आता है, जिसने इस दृश्य को और खास बना दिया.
इतना दुर्लभ क्यों है ‘ट्रिपल ब्रीच’
समुद्री जीव विशेषज्ञों के मुताबिक हंपबैक व्हेल का इस तरह एक साथ छलांग लगाना बेहद कम देखने को मिलता है. अनुमान है कि ऐसा दृश्य 10 हजार में एक बार ही रिकॉर्ड होता है. व्हेल ऐसा कई कारणों से करती हैं जैसे आपस में संवाद करना, शरीर से परजीवी हटाना, सामाजिक जुड़ाव दिखाना या फिर खेलना. हालांकि इस खास घटना के पीछे असली वजह साफ नहीं है. ‘व्हेल सेंस’ कार्यक्रम के प्राकृतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह व्हेल के व्यवहार का हिस्सा हो सकता है. फिलहाल यह वीडियो प्रकृति की अद्भुत समन्वय क्षमता का शानदार उदाहरण बनकर इंटरनेट पर छाया हुआ है.