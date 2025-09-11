10 रुपये दो वरना फोन छीन लूंगा! कैमरे में कैद हो गई इस बदतमीज लड़के की हरकत, Video देखें

Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ बच्चों के ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जो कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर कर देते हैं. कई बार ऐसा लगता है कि बच्चों की परवरिश सही हाथों में नहीं है तो कई बार इनकी हरकतों पर हंसी भी आती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि बड़ा ही बदतमीज बच्चा है. ये लड़का वीडियो बनाने पर बोल रहा है कि 10 रुपये दो वरना फोन छीन लूंगा. आप भी देखें इस बच्चे की बदमाशी.

कहां का है वीडियो?

वायरल हो रहे वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वीडियो किसी मॉल या स्टेशन का है. वीडियो की शुरुआत वहां से होती है जब एक शख्स अपने फोन में वीडियो कैमरा ऑन करके एस्केलेटर पर चढ़ रहा होता है. वहीं एस्केलेटर की साइड वॉल पर तकरीबन 10 से 12 साल का ये लड़का बैठकर चढ़ रहा है जो कि जोखिम भरा हो सकता है. ये शख्स अपना कैमरा उस लड़के की तरफ करता है तो ये लड़का कहता है कि 10 रुपये दो वीडियो बनाने के वरना फोन छीन लूंगा. इसके बाद वो मारने की धमकी भी देता है. जब ये शख्स उसका नाम पूछता है तो वो लड़का अपना नाम मन्नू बताता है. अब इस मन्नू की शरारत और धमकी भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

किसने डाला ये वीडियो?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @awara.jugnuu नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 1.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा 43 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "एक कंटाप नहीं मारा." दूसरे यूजर ने लिखा, "वो आपको कंटेंट दे रहा है आप उसको 10 रुपये नहीं दे सकते हैं." ऐसे ही कमेंट बॉक्स में जनता दो धड़ों बटी हुई है. कुछ लोग बच्चे की हरकतों से गुस्सा हैं तो कुछ लोग 10 रुपये न देने पर वीडियो बनाने वाले शख्स पर भड़क रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.