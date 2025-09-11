10 रुपये दो वरना फोन छीन लूंगा! कैमरे में कैद हो गई इस बदतमीज लड़के की हरकत, Video देखें
Advertisement
trendingNow12917981
Hindi Newsजरा हटके

10 रुपये दो वरना फोन छीन लूंगा! कैमरे में कैद हो गई इस बदतमीज लड़के की हरकत, Video देखें

Rude Boy Video: इंटरनेट पर कुछ ऐसे बच्चों के वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर गुस्सा भी आता है और आप उनके भविष्य के लिए सोचने पर मजबूर भी हो जाते हैं.

 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 11, 2025, 04:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 रुपये दो वरना फोन छीन लूंगा! कैमरे में कैद हो गई इस बदतमीज लड़के की हरकत, Video देखें

Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ बच्चों के ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जो कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर कर देते हैं. कई बार ऐसा लगता है कि बच्चों की परवरिश सही हाथों में नहीं है तो कई बार इनकी हरकतों पर हंसी भी आती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि बड़ा ही बदतमीज बच्चा है. ये लड़का वीडियो बनाने पर बोल रहा है कि 10 रुपये दो वरना फोन छीन लूंगा. आप भी देखें इस बच्चे की बदमाशी.

कहां का है वीडियो?
वायरल हो रहे वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वीडियो किसी मॉल या स्टेशन का है. वीडियो की शुरुआत वहां से होती है जब एक शख्स अपने फोन में वीडियो कैमरा ऑन करके एस्केलेटर पर चढ़ रहा होता है. वहीं एस्केलेटर की साइड वॉल पर तकरीबन 10 से 12 साल का ये लड़का बैठकर चढ़ रहा है जो कि जोखिम भरा हो सकता है. ये शख्स अपना कैमरा उस लड़के की तरफ करता है तो ये लड़का कहता है कि 10 रुपये दो वीडियो बनाने के वरना फोन छीन लूंगा. इसके बाद वो मारने की धमकी भी देता है. जब ये शख्स उसका नाम पूछता है तो वो लड़का अपना नाम मन्नू बताता है. अब इस मन्नू की शरारत और धमकी भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 
यह भी पढ़ें: ये तो हद ही हो गई, आंटी ने अंडरवियर का बना दिया झोला और सब्जी लेने पहुंच गई बाजार

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jugnuu (@awara.jugnuu)

Add Zee News as a Preferred Source

किसने डाला ये वीडियो?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @awara.jugnuu नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 1.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा 43 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं. 

यह भी पढ़ें: हकीकत में मिल गया किताबों वाला प्यासा कौवा, Video देखकर आ जाएगी स्कूल की याद

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, "एक कंटाप नहीं मारा." दूसरे यूजर ने लिखा, "वो आपको कंटेंट दे रहा है आप उसको 10 रुपये नहीं दे सकते हैं." ऐसे ही कमेंट बॉक्स में जनता दो धड़ों बटी हुई है. कुछ लोग बच्चे की हरकतों से गुस्सा हैं तो कुछ लोग 10 रुपये न देने पर वीडियो बनाने वाले शख्स पर भड़क रहे हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

10 Rupeesboy videoviraltrending

Trending news

राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
Nepal
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
russiya
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
Mohan Bhagwat Birthday
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
#Punjab
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
;