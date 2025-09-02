Video Viral: चलती ट्रेन में हुआ 'फिल्मी ड्रामा'! 'पापा नहीं मानेंगे' कहती रही लड़की, प्रेमी ने भर दी जबरदस्ती मांग

Couple Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चलती ट्रेन में एक कपल बैठा है और अचानक लड़का सबके सामने लड़की की मांग में सिंदूर भर देता है. खास बात यह है कि लड़की बार-बार लड़के को मना करती है और कहती है कि उसके पापा नहीं मानेंगे. इसके बावजूद लड़का उसकी एक नहीं सुनता और यात्रियों के बीच अपनी प्रेमिका की मांग भर देता है. जैसे ही यह होता है, कोच में मौजूद यात्री ताली बजाकर इस फिल्मी ड्रामे का हिस्सा बन जाते हैं. यह नजारा किसी हिंदी फिल्म के सीन जैसा लगता है, जहां प्यार और विद्रोह का मेल दिखाई देता है.

यात्रियों की मौजूदगी में बढ़ी दिलचस्पी

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कोच में कई यात्री बैठे हैं. जब लड़का सिंदूर निकालकर लड़की की मांग भरने की तैयारी करता है, तो यात्रियों की जिज्ञासा और बढ़ जाती है. लड़की हिचकिचाती है, लेकिन लड़के का इरादा अडिग रहता है. लड़की बार-बार कहती है कि "मेरे पापा नहीं मानेंगे," लेकिन लड़का कहता है कि "अब तो मानना ही पड़ेगा." जैसे ही वह लड़की की मांग भरता है, यात्री ताली बजाते हैं और माहौल में अजीब सी खुशी और रोमांच छा जाता है. कुछ यात्री इसे प्यार की जीत मानते हैं तो कुछ इसे जल्दबाजी भरा कदम बताते हैं.

वीडियो देख यूजर कर रहे कमेंट

वीडियो को इंस्टाग्राम पर @asli.shubhh नाम के यूजर ने शेयर किया है. जिसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों ने राय दे रहे है. कुछ यूजर्स ने लड़के की इस हरकत को साहसिक बताया और कहा कि प्यार में ऐसा कदम उठाना जरूरी था. वहीं कुछ ने इसे गलत करार देते हुए कहा कि बिना परिवार की सहमति ऐसे रिश्ते को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा. एक यूजर ने लिखा, "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और फिर ऐसे ड्रामों में नाक कटवाओ." वहीं दूसरे ने लिखा, "दोनों बालिग हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं." हालांकि, सोशल मीडिया पर इसे खूब देखा और शेयर किया जा रहा है, जिससे यह साफ है कि लोग ऐसे अनोखे किस्सों में दिलचस्पी रखते हैं. ट्रेन का यह सीन लोगों को फिल्मी अंदाज में प्रेम कहानी का एहसास कराता है.

नोट: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है. Zee News Hindi किसी भी प्रकार के दावे की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है. यह वीडियो स्क्रिप्टेड भी हो सकता है.