Video Viral: वाह! ऐसी जगह आप भी लंच करना चाहेंगे, ऊपर से आता है स्ट्रॉबेरी का झुरमुट

Strawberry Viral Video: सोचिए आप आराम से कुर्सी पर बैठे हों, ठंडी-ठंडी हवा चल रही हो और ऊपर से अचानक स्ट्रॉबेरी का झुरमुट आपके लंच प्लेट में टपक पड़े. ऐसा नजारा किसी सपने जैसा लगता है, ना? लेकिन ये सपना हकीकत है. जी हां, एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आप लंच करते वक्त न सिर्फ स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं, बल्कि ऊपर से लटकते स्ट्रॉबेरी के पौधों का झुरमुट भी आपका साथ देता है. मतलब खाते-खाते अगर मन करे तो सीधे ऊपर हाथ बढ़ाइए और तोड़ लीजिए ताजा, रसीली स्ट्रॉबेरी. वो भी बिलकुल फ्रेश और नेचुरल.

ऐसी जगह आप भी लंच करना चाहेंगे

इस जगह का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि यहां खाना खाने का अनुभव कुछ अलग ही लेवल का है लोग यहां न सिर्फ खाने के लिए आते हैं, बल्कि इस खास माहौल का आनंद लेने के लिए भी बार-बार लौटते हैं और क्यों न आएं? आखिर रोज़मर्रा की भागदौड़ और शोरशराबे से दूर, ऐसे सुकून भरे माहौल में लंच करने का मौका किसे मिलता है?

टेबल्स के ऊपर खास तरह की छत

यहां के टेबल्स के ऊपर खास तरह की छत बनाई गई है, जिसमें स्ट्रॉबेरी के पौधे उलटे लटके रहते हैं. जब आप खाना खा रहे होते हैं तभी ऊपर से हल्की-हल्की खुशबू आती है और आपको ताजगी का एहसास होता है. बच्चे हों या बड़े, हर कोई यहां आकर एक्साइटेड हो जाता है. कई लोग तो यहां सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि सोशल मीडिया पर मजेदार फोटो और वीडियो डाल सकें.

Farms in China are going to the next level.

Just sit back enjoying your hotpot lunch, and wait for the freshest strawberries to descend right to your table. pic.twitter.com/sSblvkGBiD

