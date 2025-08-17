Video: इसे कहते हैं फूटी किस्मत! गेट से पैर पर ठोकर, तो कभी नल से लगी चोट; वीडियो देखते ही आ जाएगी हंसी और मुंह से निकलेगा- I’m Sorry!
Advertisement
trendingNow12884636
Hindi Newsजरा हटके

Video: इसे कहते हैं फूटी किस्मत! गेट से पैर पर ठोकर, तो कभी नल से लगी चोट; वीडियो देखते ही आ जाएगी हंसी और मुंह से निकलेगा- I’m Sorry!

Video Viral: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के को हर दूसरे कदम पर चोट ही लगती रहती है और जिसे देखकर आप हंसे या रोएं ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: इसे कहते हैं फूटी किस्मत! गेट से पैर पर ठोकर, तो कभी नल से लगी चोट; वीडियो देखते ही आ जाएगी हंसी और मुंह से निकलेगा- I’m Sorry!

Video Viral: क्या कभी आपके साथ हुआ है कि कोई दिन ऐसा रहा हो जब कुछ न कुछ आपके साथ हो ही रहा हो या फिर हर दिन ही कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि मुंह से सिर्फ ये निकलता है कि भाई मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? अगर हां, तो आप सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से खुद को रिलेट कर सकेंगे. दरअसल, सोशल मीडिया पर बैचलर लाइफ से जोड़कर एक वीडियो को साझा किया गया है जो असल में हर 10 में से 9वें बंदे की जिंदगी से जुड़ा हुआ हो सकता है.

वीडियो में क्या दिखाया गया?

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़का नजर आ रहा है जो मजे से रसोई में घुसता है और भगोना पकड़ लेता है जोकि गैस पर चढ़ा होता है और बहुत गर्म भी होता है. बस हाथ जलने पर बाहर निकलता ही है कि गेट से पैर पर बहुत तेज लग जाती है. यहां तक होता तो वो सह भी लेता लेकिन आगे जब बाथरूम की ओर हाथ धोने पहुंचता है तो शावर चल जाता है, उसे बंद करके नीचे बाल्टी से पानी लेता है तो उठने पर सिर पर नल ही जोर से लगता है. इसके बाद वो बाथरूम में ही बैठ जाता है.

हंसे या क्या करें?

इंस्टाग्राम पर @shaileshrana202 नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. ये वीडियो एक कंटेंट क्रिएटर ने शेयर किया है, लेकिन असल जिंदगी से हर कोई जोड़ सकता है. कई बार ऐसा होता है जब काम खराब होते हैं तो होते ही चले जाते हैं. वीडियो को देखकर अगर आपको भी हंसी आई तो मुंह से हंसने के बाद शायद ये ही निकले- भाई आई एम सॉरी!

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

इस वीडियो को कई लोगों ने खुद से जोड़ा. एक यूजर ने कमेंट किया कि भाई मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी-कभी. दूसरे यूजर ने हंसते हुए लिखा- ओहहहहहहह... बहुत बुरा हुआ तेरे नाल. तीसरे यूजर ने लिखा कि भाई... मेरा तो रोज का है. एक यूजर ने लिखा कि मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है.

वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें-  इसे कहते हैं फूटी किस्मत! गेट से पैर पर ठोकर, तो कभी नल से लगी चोट

ये भी पढ़ें- Ajab Gajab: महिला को हर रात 40 लोग सोते हुए देखना करते हैं पसंद, एक आदमी से 9500 रुपये तक करती है चार्ज; जानें क्या है अजीबोगरीब काम?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
Flash flood
धराली, किश्तवाड़, मंडी और अब कठुआ... तबाही की क्या है वजह, अखिर क्यों इतनी बढ़ रही..
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 4 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 4 की मौत
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
mandi cloudburst
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
vice president election
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
Shubhanshu shukla
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
karnataka
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
;