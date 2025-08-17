Video: इसे कहते हैं फूटी किस्मत! गेट से पैर पर ठोकर, तो कभी नल से लगी चोट; वीडियो देखते ही आ जाएगी हंसी और मुंह से निकलेगा- I’m Sorry!

Video Viral: क्या कभी आपके साथ हुआ है कि कोई दिन ऐसा रहा हो जब कुछ न कुछ आपके साथ हो ही रहा हो या फिर हर दिन ही कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि मुंह से सिर्फ ये निकलता है कि भाई मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? अगर हां, तो आप सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से खुद को रिलेट कर सकेंगे. दरअसल, सोशल मीडिया पर बैचलर लाइफ से जोड़कर एक वीडियो को साझा किया गया है जो असल में हर 10 में से 9वें बंदे की जिंदगी से जुड़ा हुआ हो सकता है.

वीडियो में क्या दिखाया गया?

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़का नजर आ रहा है जो मजे से रसोई में घुसता है और भगोना पकड़ लेता है जोकि गैस पर चढ़ा होता है और बहुत गर्म भी होता है. बस हाथ जलने पर बाहर निकलता ही है कि गेट से पैर पर बहुत तेज लग जाती है. यहां तक होता तो वो सह भी लेता लेकिन आगे जब बाथरूम की ओर हाथ धोने पहुंचता है तो शावर चल जाता है, उसे बंद करके नीचे बाल्टी से पानी लेता है तो उठने पर सिर पर नल ही जोर से लगता है. इसके बाद वो बाथरूम में ही बैठ जाता है.

हंसे या क्या करें?

इंस्टाग्राम पर @shaileshrana202 नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. ये वीडियो एक कंटेंट क्रिएटर ने शेयर किया है, लेकिन असल जिंदगी से हर कोई जोड़ सकता है. कई बार ऐसा होता है जब काम खराब होते हैं तो होते ही चले जाते हैं. वीडियो को देखकर अगर आपको भी हंसी आई तो मुंह से हंसने के बाद शायद ये ही निकले- भाई आई एम सॉरी!

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट

इस वीडियो को कई लोगों ने खुद से जोड़ा. एक यूजर ने कमेंट किया कि भाई मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी-कभी. दूसरे यूजर ने हंसते हुए लिखा- ओहहहहहहह... बहुत बुरा हुआ तेरे नाल. तीसरे यूजर ने लिखा कि भाई... मेरा तो रोज का है. एक यूजर ने लिखा कि मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है.

वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- इसे कहते हैं फूटी किस्मत! गेट से पैर पर ठोकर, तो कभी नल से लगी चोट

ये भी पढ़ें- Ajab Gajab: महिला को हर रात 40 लोग सोते हुए देखना करते हैं पसंद, एक आदमी से 9500 रुपये तक करती है चार्ज; जानें क्या है अजीबोगरीब काम?