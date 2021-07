Video: दीवारों से आ रही थी महिला की चीखने की आवाजें, Naked अवस्था में मिली

अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ऐसी घटना सामने आई, जब एक महिला दो बिल्डिंग्स के बीच में फंस गई. जब बचावकर्मियों द्वारा उस महिला का रेस्क्यू किया गया तो वह नग्न अवस्था में थी. अधिकारियों को मिली सूचना के मुताबिक, मंगलवार को कैलिफोर्निया की एक महिला को दो इमारतों की कंक्रीट की दीवारों के बीच फंसा पाया. उसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने घंटों मेहनत की. हालांकि उसे सही सलामत बचा लिया गया और अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया.

फॉक्स न्यूज डॉट कॉम में छपी न्यूज के मुताबिक, सेंटा एना में ऑरेंज काउंटी फायर अथॉरिटी (OCFA) ने बताया कि दोपहर करीब दो बजे महिला का पता चला. घटनास्थल के करीब मौजूद एस एंड सी ऑटो बॉडी शॉप (S & C Auto Body) के कर्मचारियों ने को बताया कि उन्होंने महिला को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना था, लेकिन वे सब उसका पता नहीं लगा पाए और फिर पुलिस को मदद के लिए बुलाया.

कर्मचारियों ने कहा कि हमने पुलिस को बुलाया तो वह आवाज को सुनते ही छत पर चढ़ गए. उन्होंने दो दीवारों के बीच देखा कि वहां एक नग्न महिला मौजूद थी. वह दर्द में थी और चिल्ला रही थी. ऐसा जान पड़ रहा था कि वह उलटा फंसी हुई थी.' दमकल अधिकारियों के अनुसार महिला एक फुट से भी कम चौड़ी जगह में फंसी हुई थी.

After a cautious and technical operation, firefighters have gotten the victim out. Our paramedics will be assessing her now.

We appreciate everyone has questions. We will release details when they become available. pic.twitter.com/TgU1fO9jiZ

— OCFA PIO (@OCFA_PIO) July 13, 2021