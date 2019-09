45 साल से नाश्ते में कांच खा रहे हैं ये वकील साहब, यकीन न हो तो देख लीजिए VIDEO

डिंडोरी: मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में रहने वाले एक वकील दयाराम साहू (Dayaram Sahu) को कांच खाने का खतरनाक शौक है. वह पिछले 40-45 सालों से ग्लास खा रहे हैं. इन्हें बचपन से ही कांच खाने का जूनून सवार था जो अब भी बरकरार है.

शहपुरा निवासी वकील दयाराम बताते हैं, "यह मेरे लिए एक लत है. इस आदत से मेरे दांतों को नुकसान हुआ है. मैं दूसरों को यह सुझाव नहीं देना चाहूंगा कि यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है. मैंने अब इसे खाना कम कर दिया है.”

वीडियो में आप देख सकते हैं कि दयाराम बल्ब और बॉटल के टुकड़ों को कितनी आसानी से चबाकर निगल जाते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी पत्नी कांच खाने से रोकने की बजाय उनके लिए कांच का जुगाड़ करती है.

#WATCH: Dayaram Sahu, a lawyer from Dindori has been eating glass since last 40-45 years, says,"it's an addiction for me. This habit has caused damage to my teeth. I wouldn't suggest others to follow as it's dangerous for health. I have reduced eating it now." #MadhyaPradesh pic.twitter.com/DRWXXb93qA

