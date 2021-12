Video: बेसुध होकर कैफे में डांस कर रही थी वर्कर, तभी चुपके से आया बॉस; फिर हुआ ऐसा ट्विस्ट

Viral Video: एक कैफे में महिला वर्कर ने चारों तरफ देखा कि कोई नहीं है तो उसने स्पीकर में बजने वाले म्यूजिक पर झूमकर नाचना शुरू कर दिया. उसे नहीं मालूम था कि कुछ ही पल में एक शॉकिंग रिएक्शन मिलने वाला है. डांस करते वक्त अचानक उसका बॉस आ गया और उसे बेसुध होकर डांस करते हुए देख लिया. महिला वर्कर अपने डांस इतना मग्न थी कि उसे पता भी नहीं चला कि उसका बॉस कब पीछे आकर खड़ा हो गया. हालांकि, इस घटना की फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई.

48 सेकंड की इस क्लिप को पिछले महीने फेसबुक पर शेयर किए जाने के बाद लोकप्रियता मिलनी शुरू हुई, जहां अभी तक इसे एक मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है. ट्विटर पर इस वीडियो को अलग-अलग कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है.

दक्षिण कोरिया में फिल्माए गए वीडियो में एक महिला को कैफे के फर्श पर पोछा लगाते हुए दिखाया गया है, क्योंकि बैकग्राउंड में के-पॉप ग्रुप ITZY का 'लोको' सॉन्ग चल रहा है. वीडियो में वह पोछा गिरा देती है और एक एक्साइटमेंट के साथ झूमकर डांस करना शुरू कर देती है. वह इस बात से अनजान थी कि डांस के दौरान कैफे का मालिक अंदर आ गया और उसे ध्यान से देख रहा है.

वह शख्स पीछे से चुपचाप परफॉर्मेंस देखता रहता है जब तक कि महिला वर्कर मुड़ती नहीं. जैसे ही महिला ने बॉस को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई. यह परफॉर्मेंस देखते वक्त बॉस ने महिला वर्कर की सराहना की और ताली बजाया. क्लिप को सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावों के साथ साझा किया गया है. कुछ का कहना है कि यह कैफे मालिक नहीं, बल्कि कस्टमर है. जबकि कुछ इसे कैफे का मालिक बता रहे हैं.

Customer caught walked in on staff dancing while cleaning.. pic.twitter.com/UO6zvx5l6I

— Buitengebieden (@buitengebieden_) December 13, 2021