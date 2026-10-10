/उम्र 72 साल, हौसले जवान: कभी ड्राइविंग स्कूल ने ताना मारकर लौटाया था; आज ऑडी से लेकर ट्रक तक दौड़ाती हैं दादी

विद्या कौर की जिंदगी भी लंबे समय तक आम महिलाओं की तरह परिवार और जिम्मेदारियों के बीच गुजरी. महज 19 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी. इसके बाद घर-परिवार संभालने के साथ उन्होंने नौकरी भी की. वह टीचर रहीं और आगे चलकर प्रिंसिपल की जिम्मेदारी भी संभाली.
जिंदगी में कई काम पूरे होते गए, लेकिन गाड़ी चलाना सीखने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई. वक्त बीतता गया और उम्र 50 के पार पहुंच गई. फिर भी उनके मन में यह खयाल बना रहा कि एक दिन वह खुद स्टीयरिंग संभालेंगी और अपनी मर्जी से गाड़ी चलाकर निकलेंगी.
विद्या ने करीब 59 साल की उम्र में अपने इस शौक को पूरा करने का फैसला किया. इसके लिए वह ड्राइविंग स्कूल पहुंचीं. उन्हें उम्मीद थी कि वहां उन्हें गाड़ी चलाना सिखाया जाएगा, लेकिन उनका अनुभव उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. बताया जाता है कि ड्राइविंग स्कूल में उनकी उम्र को लेकर चिंता जताई गई. उन्हें कहा गया कि इतनी उम्र में शहर की व्यस्त सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो सकता है. यह सुनकर कोई भी निराश हो सकता था. लेकिन विद्या के लिए यह अंत नहीं था.
ड्राइविंग स्कूल से निराशा मिलने के बाद भी विद्या के मन में गाड़ी चलाना सीखने की इच्छा कम नहीं हुई. उन्होंने तय कर लिया कि अगर एक जगह से मदद नहीं मिली, तो कोई दूसरा रास्ता तलाशेंगी. बाद में उन्होंने कार खरीद ली और अपने एक पड़ोसी से गाड़ी चलाना सिखाने की बात की. पड़ोसी इसके लिए तैयार हो गए. इसके बाद विद्या ने प्रैक्टिस शुरू कर दी. उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती गाड़ी के अलग-अलग कंट्रोल समझना और सड़क पर आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चलाना सीखना था.
गाड़ी चलाना केवल स्टीयरिंग घुमाने का काम नहीं है. इसमें गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेरेटर और सड़क पर चल रहे दूसरे वाहनों का ध्यान रखना पड़ता है. शुरुआत में किसी के लिए भी इन सभी चीजों के बीच तालमेल बैठाना आसान नहीं होता. विद्या ने भी धीरे-धीरे इन चीजों की प्रैक्टिस की. वह हर रोज गाड़ी चलाने का अभ्यास करती थीं. लगातार मेहनत का नतीजा यह रहा कि करीब एक महीने में उन्होंने ड्राइविंग सीख ली. इसके बाद वह जम्मू की सड़कों पर खुद गाड़ी लेकर निकलने लगीं. जिस काम के लिए कभी उन्हें उम्र का हवाला देकर मना किया गया था, वही काम अब उनकी पहचान बन गया.
विद्या की कहानी को खास बनाने वाली बात सिर्फ यह नहीं है कि उन्होंने अधिक उम्र में ड्राइविंग सीखी. उनका आत्मविश्वास भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. वायरल वीडियो में वह अलग-अलग गाड़ियां चलाती दिखाई देती हैं. इनमें कार के साथ बड़ी गाड़ियां भी शामिल हैं. बताया जाता है कि वह ऑडी जैसी कार चलाने के साथ ट्रक भी चलाती हैं. उनकी ड्राइविंग और सड़क पर गाड़ी संभालने का अंदाज देखकर लोग हैरान हैं. वह पैरलल पार्किंग जैसी मुश्किल मानी जाने वाली तकनीक का भी अभ्यास कर चुकी हैं. हालांकि, सड़क पर किसी भी उम्र में गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों, सही ट्रेनिंग और सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है. उम्र से ज्यादा अहम बात यह है कि चालक गाड़ी चलाने में सक्षम हो और जिम्मेदारी के साथ सड़क पर उतरे.
विद्या के वीडियो में एक बात लोगों को खास तौर पर पसंद आ रही है. वह गाड़ी चलाते समय अपनी साड़ी का पल्लू भी ठीक करती नजर आती हैं. उनके इस अंदाज को देखकर कई लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग उन्हें प्यार से अलग-अलग नाम दे रहे हैं. कोई उन्हें 'बैडी दादी' कह रहा है, तो कोई 'गो गर्ल' लिखकर उनका हौसला बढ़ा रहा है. उनके वीडियो पर आने वाली प्रतिक्रियाओं में हैरानी के साथ-साथ उनके लिए सम्मान भी नजर आता है. लोगों को यह बात अच्छी लग रही है कि विद्या ने दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. उन्होंने जो सीखना चाहा, उसके लिए कोशिश की और धीरे-धीरे अपनी पहचान बना ली.