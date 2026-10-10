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उम्र 72 साल, हौसले जवान: कभी ड्राइविंग स्कूल ने ताना मारकर लौटाया था; आज ऑडी से लेकर ट्रक तक दौड़ाती हैं दादी

जिस उम्र में लोग गाड़ी चलाने से बचने लगते हैं, उस उम्र में जम्मू की विद्या कौर सड़कों पर कार ही नहीं, ट्रक तक दौड़ा रही हैं. 72 साल की विद्या का ड्राइविंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. कभी उन्हें 'बुढ़ापे में गाड़ी चलाओगी' कहकर ताना मारा गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. आज उनकी कहानी उन लोगों के लिए मिसाल बन गई है, जो उम्र बढ़ने के साथ अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 10, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Oct 10, 2026, 08:40 AM IST
उम्र 72 साल, हौसले जवान: कभी ड्राइविंग स्कूल ने ताना मारकर लौटाया था; आज ऑडी से लेकर ट्रक तक दौड़ाती हैं दादी
Image Credit: Image credit: instagram/@indiaculturalhub

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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