मौत के मुंह से लौटी एयर इंडिया की फ्लाइट! वियना से दिल्ली आ रहा विमान जैसे ही ईरान के ऊपर पहुंचा, फिर...

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच एयर इंडिया की फ्लाइट का रडार पर दुबई के पास चक्कर काटना तकनीकी गड़बड़ी निकली. पायलट ओजस्विनी अरोड़ा ने 'जीपीएस स्पूफिंग' को इसकी वजह बताते हुए साफ किया कि विमान सुरक्षित था और उसने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 03, 2026, 03:26 PM IST
मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग ने जमीन ही नहीं, आसमान को भी दहला रखा है. इस तनाव के बीच एयर इंडिया की एक फ्लाइट अचानक चर्चा का विषय बन गई. हुआ यूं कि वियना से नई दिल्ली आ रहे एक विमान को जब फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट पर देखा गया, तो नजारा कुछ ऐसा था कि लोगों की सांसें अटक गईं. सोशल मीडिया पर एक कंटेंट क्रिएटर ने वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा कि जहां बाकी एयरलाइंस युद्ध क्षेत्र से बच रही हैं, वहीं एयर इंडिया के पायलट 'खतरों के खिलाड़ी' बनकर संवेदनशील इलाकों के ऊपर चक्कर काट रहे हैं. लेकिन क्या वाकई विमान मौत के साये में था या यह सिर्फ रडार की कोई तकनीकी शरारत थी? आइए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दावे का पूरा सच.

रडार पर दिखा खौफनाक मंजर 

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो और 'फ्लाइट अवेयर' रडार के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया था. वीडियो में दावा किया गया कि एयर इंडिया का यह विमान उड़ान के दौरान अचानक संवेदनशील जोन यानी दुबई के एयरस्पेस की ओर मुड़ गया. रडार फुटेज में साफ दिख रहा था कि विमान ने उस खतरनाक इलाके में एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे चार चक्कर लगाए. ईरान-इजरायल युद्ध के बीच विमान की ऐसी संदिग्ध मूवमेंट देखकर इंटरनेट पर हड़कंप मच गया. लोग पायलट की बहादुरी और एयरलाइन की सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठाने लगे. कइयों ने तो इसे यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ तक करार दे दिया, क्योंकि उस वक्त पूरे क्षेत्र में मिसाइल हमलों का अलर्ट जारी था.

पायलट ओजस्विनी अरोड़ा ने खोला सच्चाई का राज

जैसे ही यह वीडियो और "खतरों के खिलाड़ी" वाला तंज इंटरनेट पर आग की तरह फैला, उस फ्लाइट की मुख्य पायलट ओजस्विनी अरोड़ा खुद सामने आईं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के नीचे कमेंट करते हुए पूरी स्थिति साफ की और रडार के दावों को सिरे से खारिज कर दिया. पायलट ने स्पष्ट किया कि विमान ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के प्रतिबंधित या संवेदनशील एयरस्पेस में प्रवेश ही नहीं किया था. उन्होंने बताया कि रडार पर दिख रहे वे चार चक्कर पूरी तरह से तकनीकी गड़बड़ी का नतीजा थे. दरअसल, युद्ध क्षेत्रों में अक्सर 'जीपीएस स्पूफिंग' या सिग्नल की समस्या होती है, जिसकी वजह से जमीन पर बैठे लोगों को रडार पर विमान की गलत लोकेशन या दिशा दिखाई देती है.

 

यात्रियों की सुरक्षा और तकनीकी चुनौती का सच

इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि तकनीक कभी-कभी डरावनी गलतफहमी पैदा कर सकती है. पायलट ने भरोसा दिलाया कि एयर इंडिया के लिए यात्रियों की सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता होती है और कोई भी क्रू मेंबर जानबूझकर जोखिम भरे रास्ते पर नहीं जाता. विशेषज्ञों का भी मानना है कि रडार पर दिख रही विसंगतियां 'जीपीएस जैमिंग' की वजह से हो सकती हैं. पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण कई उड़ानों को रद्द या डायवर्ट किया गया है, लेकिन इस मामले में एयर इंडिया की फ्लाइट बिल्कुल सुरक्षित रूट पर थी. यात्रियों को सुरक्षित घर पहुँचाने के लिए क्रू हर फैसला बहुत सोच-समझकर और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ही लेता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

