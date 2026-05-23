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Hindi Newsजरा हटकेजेल में बंद घोटालेबाज महिला के 2 हैंडबैग्स 4.5 करोड़ में नीलाम! कभी कोर्ट में गिड़गिड़ाकर मांगी थी भीख; जानें क्यों इतने खास हैं ये बैग?

जेल में बंद घोटालेबाज महिला के 2 हैंडबैग्स 4.5 करोड़ में नीलाम! कभी कोर्ट में गिड़गिड़ाकर मांगी थी भीख; जानें क्यों इतने खास हैं ये बैग?

Hermes Bags Auction in Vietnam: वियतनाम की चर्चित कारोबारी Truong My Lan के जब्त किए गए दो लग्जरी हर्मेस बैग की नीलामी हुई. खास बात यह रही कि दोनों बैग करोड़ों रुपये में बिक गए और अब यह मामला दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 23, 2026, 01:19 PM IST
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Image credit: T.L. / Tuoi Tre
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Hermes Bags Auction in Vietnam: जब किसी बड़े घोटाले या बैंकिंग फ्रॉड की बात आती है, तो हमारे दिमाग में महंगे विला, प्राइवेट जेट और लग्जरी कारों की तस्वीरें आती हैं. लेकिन वियतनाम के इतिहास के सबसे बड़े महा घोटाले की आरोपी महिला टाइकून ने शौक और लग्जरी का ऐसा पैमाना तय किया था, जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया के फैशन और क्राइम वर्ल्ड में सुनाई दे रही है. वियतनाम सरकार ने देश की सबसे चर्चित रियल एस्टेट टाइकून ट्रुओंग माय लैन के दो बेहद दुर्लभ हर्मेस हिमालयन बर्किन हैंडबैग्स को ऑनलाइन नीलाम कर दिया है. Tuoitre.vn की रिपोर्ट के अनुसार, इन दोनों इस्तेमाल किए जा चुके सफेद हैंडबैग्स की बोली ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. ये दोनों बैग कुल 14.2 अरब वियतनामी डोंग (यानी लगभग $539,300 या ₹4.5 करोड़ से अधिक) में बिके हैं.

करोड़ों में बिके दो लग्जरी बैग

वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में हाल ही में ऑनलाइन नीलामी आयोजित की गई. इसमें वियतनामी टाइकून ट्रुओंग माय लैन के जब्त किए गए दो हर्मेस अल्बिनो हैंडबैग शामिल किए गए थे. नीलामी के दौरान दोनों बैग्स को खरीदने के लिए लोगों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला. पहला बैग हर्मेस साइज-30 अल्बिनो मॉडल का था. इसकी शुरुआती बोली करीब 87 हजार डॉलर रखी गई थी. कई राउंड की बोली के बाद यह लगभग 96 हजार डॉलर, मतलब करीब 80 लाख रुपये से ज्यादा में बिक गया.

वहीं दूसरा बैग और भी ज्यादा खास माना जा रहा था. यह हर्मेस साइज-25 अल्बिनो बैग था, जिसके लॉक और डिजाइन पर सफेद हीरे जड़े हुए थे. इस बैग को खरीदने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला. बताया गया कि इस पर 100 से ज्यादा बोलियां लगीं और आखिरकार यह करीब 4 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत में बिक गया.

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कुल कीमत ने सबको किया हैरान

दोनों बैग्स को मिलाकर कुल बिक्री करीब 5.39 लाख डॉलर यानी लगभग 4.5 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गई. सोशल मीडिया पर लोग यह जानकर हैरान हैं कि दो बैग्स की कीमत में कई आलीशान घर खरीदे जा सकते हैं. कई यूजर्स मजाक में लिख रहे हैं कि इतने पैसों में कोई जिंदगीभर का सफर आराम से निकाल सकता है. वहीं, कुछ लोग इसे अमीरों की दुनिया का अलग ही खेल बता रहे हैं.

अरबों के घोटाले से जुड़ा है मामला

इन बैग्स की मालकिन ट्रुओंग माय लैन वियतनाम की बड़ी प्रॉपर्टी कारोबारी रही हैं. वह एक बड़े बिजनेस समूह की CEO थीं. लेकिन उन पर देश के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक को अंजाम देने का आरोप लगा. जांच में सामने आया कि लंबे समय तक बैंक से जुड़ी गड़बड़ियों और वित्तीय धोखाधड़ी के जरिए अरबों डॉलर का नुकसान हुआ. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद उन्हें दोषी माना और कड़ी सजा सुनाई गई. बताया जाता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई के दौरान कई महंगी संपत्तियां, कीमती सामान और लग्जरी वस्तुएं जब्त की गई थीं. इन्हीं में ये दोनों हर्मेस बैग भी शामिल थे.

परिवार के लिए रखना चाहती थीं यादगार

Tuoitre.vn की रिपोर्ट्स के अनुसार, सुनवाई के दौरान ट्रुओंग माय लैन ने अधिकारियों से कई बार गुजारिश की थी कि ये दोनों बैग उन्हें वापस दे दिए जाएं. उनका कहना था कि वह इन्हें अपने बच्चों और परिवार के लिए यादगार के तौर पर सुरक्षित रखना चाहती थीं. उन्होंने अदालत में यह भी बताया था कि एक बैग उन्होंने इटली से खरीदा था, जबकि दूसरा उन्हें एक कारोबारी ने उपहार में दिया था. हालांकि, अधिकारियों ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की और बैग सरकारी कब्जे में ही रहे.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग करोड़ों की कीमत वाले बैग्स को देखकर हैरान हैं, तो कुछ का कहना है कि किसी सामान की कीमत उसके ब्रांड और कहानी से भी बढ़ जाती है. फिलहाल यह नीलामी सिर्फ लग्जरी फैशन की वजह से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी पूरी कहानी के कारण दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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