Advertisement
trendingNow13026473
Hindi Newsजरा हटके

VIDEO: 'केम छो, मजा मा छु...', फर्राटेदार गुजराती से वियतनाम के इस शख्स ने भारतीयों को चौंकाया

Gujarati Speaking Vietnamese: वियतनाम में एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली है. यहां एक वियतनामी शख्स भारतीय पर्यटकों के साथ गुजराती भाषा में बातचीत करने लगा. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 02, 2025, 05:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: 'केम छो, मजा मा छु...', फर्राटेदार गुजराती से वियतनाम के इस शख्स ने भारतीयों को चौंकाया

Viral News: इंटरनेट पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. इन दिनों वियतनाम से एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक वियतनामी शख्स अपनी लैंग्वेज स्किल्स से वहां मौजूद भारतीय पर्यटकों को चौंका देता है. बता दें कि कुछ भारतीय पर्यटक उससे बातचीत करते हैं. पहले तो शख्स साफ-सुथरी हिंदी बोलता है फिर कहता है कि वह हिंदी से भी अधिक एक और चीज जानता है,' आपकी स्थानीय भाषा.' 

' केम छो, मजा मा छु...'

बता दें कि लोग जैसे ही उस वियतनामी शख्स को बताते हैं कि वह गुजराती भाषा में बात करते हैं तो वह भी गुजराती में ही जवाब देने लगता है. शख्स कहता है,'  केम छो, मजा मा छु.' यात्रियों में से एक व्यक्ति जैसे ही उसे केम छो कहकर अभिवादन करते हैं वैसे ही वह भी मुस्कुराते हुए मजा मा छु कहता है. यह देखकर वहां मौजूद भारतीय यात्री हैरान रह जाते हैं. सारे भारतीय दोस्त एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं.  

ये भी पढ़ें- अनफिट टू फिट... 165 किलो का पति और 145kg की पत्नी; ऐसे घटाया वजन की अब पहचानना हुआ कठिन

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल हुआ वीडियो 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर बियर्डेड गाय नाम के एक शख्स ने इस वीडियो को पोस्ट किया है. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा,' पहले हिंदी, फिर गुजराती.  वियतनाम में यह पल हमें चौंका गया.'

इस वीडियो पर अबतक लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. वहीं एक यूजर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि वह इस शख्स से मिला है. उसने बताया था कि वह इंडियन टीवी शो 'बालिक वधू' के सभी एपिसोड देख चुका है. वहीं दूसरे ने लिखा,' कम से कम उसे पता है कि भारत में कई भाषाएं हैं.' 

ये भी पढ़ें- कूड़े से भरा है एम्स्टर्डम, अंग्रेज कहते हैं इंडियन्स में सिविक सेंस नहीं... इस भारतीय ने कैमरे पर दिखाई असलियत

वियतनाम में भारतीय पर्यटक 

बता दें कि हाल ही में वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी तेजी आई है. पिछले साल 2024 में तकरीबन 4 लाख भारतीयों ने इस देश की यात्रा की है. आसान फ्लाइट कनेक्टिविटी और बजट फ्रेंडली ट्रिप्स के चलते भी लोग यहां खूब ट्रेवल करते हैं. वियतनाम घूमने के लिए अक्टूबर से अप्रैल तक का समय काफी अच्छा माना जाता है. वहीं कई वियतनामी लोग भारतीय पर्यटकों के साथ बातचीत करने के लिए भी कई भाषा सीख लेते हैं.  

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
2016 demonetisation
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
assam polygamy ban
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
Maharashtra Election
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज
Aam Aadmi Party
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज
सरकार के 'संचार' ऐप पर घमासान, कांग्रेस बोली- जासूसी ठीक नहीं, सिंधिया का आया जवाब
sanchar sathi app
सरकार के 'संचार' ऐप पर घमासान, कांग्रेस बोली- जासूसी ठीक नहीं, सिंधिया का आया जवाब
जहां दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिन से कब्रिस्तान में गुजार रही रात
Telangana
जहां दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिन से कब्रिस्तान में गुजार रही रात
कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट
Indi Go
कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट
IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Telangana HC
IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
तिरुपति बाला जी मंदिर के वो रहस्य जो आज भी पहेली हैं, मूर्ति को आता है पसीना और...
Tirupati Balaji temple
तिरुपति बाला जी मंदिर के वो रहस्य जो आज भी पहेली हैं, मूर्ति को आता है पसीना और...
20 किलो वजन, 3 फीट लंबा डॉक्टर… गुजरात के डॉ गणेश बरैया; कोर्ट ने बदले नियम
ganesh baraiya
20 किलो वजन, 3 फीट लंबा डॉक्टर… गुजरात के डॉ गणेश बरैया; कोर्ट ने बदले नियम