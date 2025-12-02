VIDEO: 'केम छो, मजा मा छु...', फर्राटेदार गुजराती से वियतनाम के इस शख्स ने भारतीयों को चौंकाया

Viral News: इंटरनेट पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. इन दिनों वियतनाम से एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक वियतनामी शख्स अपनी लैंग्वेज स्किल्स से वहां मौजूद भारतीय पर्यटकों को चौंका देता है. बता दें कि कुछ भारतीय पर्यटक उससे बातचीत करते हैं. पहले तो शख्स साफ-सुथरी हिंदी बोलता है फिर कहता है कि वह हिंदी से भी अधिक एक और चीज जानता है,' आपकी स्थानीय भाषा.'

' केम छो, मजा मा छु...'

बता दें कि लोग जैसे ही उस वियतनामी शख्स को बताते हैं कि वह गुजराती भाषा में बात करते हैं तो वह भी गुजराती में ही जवाब देने लगता है. शख्स कहता है,' केम छो, मजा मा छु.' यात्रियों में से एक व्यक्ति जैसे ही उसे केम छो कहकर अभिवादन करते हैं वैसे ही वह भी मुस्कुराते हुए मजा मा छु कहता है. यह देखकर वहां मौजूद भारतीय यात्री हैरान रह जाते हैं. सारे भारतीय दोस्त एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं.

वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर बियर्डेड गाय नाम के एक शख्स ने इस वीडियो को पोस्ट किया है. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा,' पहले हिंदी, फिर गुजराती. वियतनाम में यह पल हमें चौंका गया.'

इस वीडियो पर अबतक लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. वहीं एक यूजर ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि वह इस शख्स से मिला है. उसने बताया था कि वह इंडियन टीवी शो 'बालिक वधू' के सभी एपिसोड देख चुका है. वहीं दूसरे ने लिखा,' कम से कम उसे पता है कि भारत में कई भाषाएं हैं.'

वियतनाम में भारतीय पर्यटक

बता दें कि हाल ही में वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी तेजी आई है. पिछले साल 2024 में तकरीबन 4 लाख भारतीयों ने इस देश की यात्रा की है. आसान फ्लाइट कनेक्टिविटी और बजट फ्रेंडली ट्रिप्स के चलते भी लोग यहां खूब ट्रेवल करते हैं. वियतनाम घूमने के लिए अक्टूबर से अप्रैल तक का समय काफी अच्छा माना जाता है. वहीं कई वियतनामी लोग भारतीय पर्यटकों के साथ बातचीत करने के लिए भी कई भाषा सीख लेते हैं.