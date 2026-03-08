मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया? बच्ची के सवाल पर विजय देवरकोंडा ने दिया ऐसा जवाब, वीडियो हुआ वायरल

Advertisement
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के बाद एक छोटी फैन का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने शादी में न बुलाने की शिकायत की. अभिनेता ने जवाब में उसे लंच पर बुलाने का न्योता दिया, जिससे सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हुई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 08, 2026, 02:25 PM IST
फिल्मी सितारों की शादी अक्सर सुर्खियों में रहती है, लेकिन कभी-कभी उससे जुड़ी छोटी-सी घटना भी लोगों का दिल जीत लेती है. साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की शादी के बाद सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक छोटी बच्ची अभिनेता से मजेदार अंदाज में शिकायत करती नजर आती है कि उसे उनकी शादी में क्यों नहीं बुलाया गया. बच्ची की मासूम बात और उस पर विजय देवरकोंडा का दिल छू लेने वाला जवाब इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है.

निजी शादी के बाद भव्य रिसेप्शन, फैंस में खुशी की लहर

रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता विजय देवरकोंडा ने अपनी लंबे समय की गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ 26 फरवरी को शादी की. यह शादी राजस्थान के उदयपुर में बेहद निजी समारोह में आयोजित की गई थी, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. इस खास मौके को दोनों ने काफी निजी रखा और मीडिया की भी सीमित मौजूदगी रही. शादी के कुछ दिन बाद इस जोड़े ने 4 मार्च को हैदराबाद में फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों और सहयोगियों के लिए एक भव्य रिसेप्शन भी आयोजित किया. इस कार्यक्रम में कई जाने-माने फिल्मी सितारे और इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल हुए. जैसे ही शादी और रिसेप्शन की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर फैंस ने दोनों को ढेरों बधाइयां देना शुरू कर दिया.

विजय और रश्मिका लंबे समय से ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन जोड़ी के रूप में फैंस के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं. ऐसे में उनकी शादी की खबर ने उनके प्रशंसकों के बीच खास उत्साह पैदा कर दिया. सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे और फैंस लगातार उन्हें शुभकामनाएं देते नजर आए.

छोटी फैन का सवाल और विजय देवरकोंडा का दिल जीतने वाला जवाब

इसी बीच एक छोटी बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. इस वीडियो में बच्ची सीधे विजय देवरकोंडा को संबोधित करते हुए उनसे सवाल पूछती है कि उसे उनकी शादी में क्यों नहीं बुलाया गया. वह मासूम अंदाज में कहती है, “क्या मैं आपकी फैन नहीं हूं? हमें क्यों नहीं बुलाया?”

बच्ची की यह प्यारी शिकायत इंटरनेट पर लोगों को बेहद पसंद आई और देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया. कई यूजर्स ने बच्ची की मासूमियत की तारीफ की और वीडियो को खूब शेयर किया. कुछ ही समय बाद विजय देवरकोंडा की नजर भी इस वायरल क्लिप पर पड़ी. अभिनेता ने कमेंट सेक्शन में तेलुगु भाषा में जवाब देते हुए बच्ची को अपने घर लंच पर आने का न्योता दिया. उन्होंने उससे यह भी पूछा कि उसे कौन-कौन से खाने और मिठाइयां पसंद हैं, ताकि वे मिलकर उनका आनंद ले सकें.

 

अभिनेता के इस स्नेहभरे जवाब ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया. कई यूजर्स ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद उन्होंने एक छोटी फैन की भावनाओं का सम्मान किया. इसके अलावा विजय और रश्मिका ने अपनी शादी की खुशी फैंस के साथ बांटने के लिए खास पहल भी की. दोनों ने देश के कई शहरों में मिठाइयां भिजवाने का फैसला किया, ताकि उनके समर्थक भी इस खुशी में शामिल हो सकें. हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर, कोच्चि, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे कई शहरों में मिठाइयां भेजी गईं. इसके साथ ही कई मंदिरों में अन्नदान की व्यवस्था भी की गई, ताकि लोगों को भोजन कराया जा सके और नए जीवन के लिए आशीर्वाद लिया जा सके.

 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna wedding

