/भारत के इस गांव से विंबलडन तक, 3.9 मिलियन फॉलोअर्स वाले विजय कुमार ने कैसे जीता सबका दिल?

Indian Content Creator: क्या आपने कभी सोचा है कि एक गांव में रहने वाला लड़का, जिसके पास सिर्फ एक फोन और कुछ अच्छे विचार हों, वो दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट 'विंबलडन' तक पहुंच सकता है. यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के विजय कुमार की हकीकत है. इंस्टाग्राम पर @vijay3guy के नाम से मशहूर विजय ने दिखा दिया है कि अगर आपके कंटेंट में दम है और आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, तो दुनिया आपका स्वागत करने के लिए तैयार है.
विजय कुमार का सफर सोनभद्र के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था. उनके पास कोई बड़ी टीम या महंगे गैजेट्स नहीं थे. उनके पास सिर्फ एक साधारण सा फोन था और लोगों को हंसाने का एक जुनून था. आज उनके पास इंस्टाग्राम पर लगभग 3.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें एक परिवार की तरह मानते हैं. विंबलडन में उनकी मौजूदगी सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, बल्कि यह उस मेहनत का फल था जो उन्होंने सालों तक लगातार वीडियो बनाने में लगाई थी. जब उन्होंने विंबलडन से अपनी तस्वीरें शेयर कीं, तो उन्होंने साफ लिखा कि यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा.
गांव से लंदन तक का अनोखा सफर
विजय की सबसे बड़ी ताकत है उनकी 'सादगी'. बहुत से क्रिएटर ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, लेकिन विजय ने अपने आसपास की दुनिया को ही अपना कंटेंट बनाया. उन्होंने स्कूल की यादें, भारतीय माता-पिता का स्वभाव, दोस्तों के साथ मस्ती और गांव की लाइफ को अपने वीडियो का आधार बनाया. उनकी कॉमेडी में कोई दिखावा नहीं होता, बल्कि वह बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम सब अपने घरों में देखते हैं. यही वजह है कि लोग उनके वीडियो से इतना कनेक्ट कर पाते हैं. उन्होंने साबित किया है कि अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, तो लोग खुद-ब-खुद आपसे जुड़ने लगते हैं.
सोशल मीडिया की बदलती ताकत
विजय का विंबलडन जाना यह दिखाता है कि आज का दौर कितना बदल गया है. अब बड़े टूर्नामेंट्स और ब्रांड्स भी यह समझ रहे हैं कि असली पावर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स के पास है. जब विजय ने अपने वीडियो बनाए, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वे वर्ल्ड स्टेज पर होंगे. एक यूजर ने बहुत सही कहा था कि वह लड़का जो कभी सिर्फ फोन से वीडियो बनाता था, आज लाखों लोग उसके वीडियो देखकर अपना दिन शुरू करते हैं. यह सोशल मीडिया की वही ताकत है जो किसी को भी आम से खास बना सकती है.