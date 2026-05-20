Advertisement
trendingNow13223326
Hindi Newsजरा हटकेकरोड़ों की कंपनी के मालिक ने जब देखा अपने पिता का पुराना घर, देखकर रो पड़ा बिजनेसमैन; बोला- कभी दाने-दाने को तरसते थे...

करोड़ों की कंपनी के मालिक ने जब देखा अपने पिता का पुराना घर, देखकर रो पड़ा बिजनेसमैन; बोला- कभी दाने-दाने को तरसते थे...

Indian Origin Success Story: गोल्ड वाटर के फाउंडर विजय थिरुमलाई जब तमिलनाडु में अपने पिता के पैतृक गांव पहुंचे, तो भावुक हो गए. जानिए बिना बिजली-पानी वाले घर से अमेरिका तक के सफर की प्रेरक कहानी

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 20, 2026, 08:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करोड़ों की कंपनी के मालिक ने जब देखा अपने पिता का पुराना घर, देखकर रो पड़ा बिजनेसमैन; बोला- कभी दाने-दाने को तरसते थे...

Success Story: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग जब कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, तो अक्सर अपने अतीत और अपनी जड़ों को भूल जाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी कहानी वायरल हो रही है, जो हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, हमें अपने माता-पिता के संघर्षों को कभी नहीं भूलना चाहिए. गोल्ड वाटर कंपनी के फाउंडर विजय थिरुमलाई ने इंटरनेट पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने अमेरिका में अपने एक बड़े बिजनेस रोडशो पर जाने से पहले तमिलनाडु में अपने पिता के पैतृक गांव का दौरा किया और अपनी पुरानी यादों को ताजा किया.

बिना बिजली और पानी का वो पुराना घर

विजय थिरुमलाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस अनुभव को शेयर किया है. उन्होंने बताया कि वह अपने पिता के गांव में होने वाले सालाना 'चित्तिराई' उत्सव में शामिल होने आए थे. इसके साथ ही उनका परिवार वहां के स्थानीय मंदिर के जीर्णोद्धार यानी मरम्मत के काम में भी मदद कर रहा है. विजय ने उस पुराने घर की तस्वीर और यादें शेयर कीं जहां उनके पिता और चाचा बड़े हुए थे. उन्होंने बताया कि उस जमाने में इस घर में न तो बिजली थी और न ही पीने के पानी की कोई अच्छी व्यवस्था थी. बेहद बुनियादी सुविधाओं के बीच उनके पिता ने यहां रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

एक पीढ़ी का संघर्ष और दूसरी पीढ़ी का राज

विजय ने अपने परिवार के इस लंबे और कठिन सफर को याद करते हुए लिखा कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता. कड़ी मेहनत और सही मौकों की बदौलत आज उनका पूरा परिवार बदल चुका है. कभी गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले उनके कजिन्स और रिश्तेदार आज दुनिया के सबसे अमीर इलाकों जैसे बे एरिया (सिलिकॉन वैली), टोरंटो और अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे हैं. उनके परिवार की नई पीढ़ी आज दुनिया की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों, स्टार्टअप्स और फाइनेंस सेक्टर में ऊंचे पदों पर काम कर रही है.

माता-पिता के प्रति जताया आभार

अपनी पोस्ट में विजय थिरुमलाई ने अपने माता-पिता और परिवार के बुजुर्गों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है. उन्होंने लिखा कि वह अपने बड़ों के जितने शुक्रगुजार हों, उतना कम है. शुरुआती जिंदगी में इतनी सारी कठिनाइयों और गरीबी का सामना करने के बावजूद उनके माता-पिता ने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी. उन्होंने अपने बच्चों को वो बेहतरीन जिंदगी और अवसर दिए, जिसकी बदौलत आज वे इस मुकाम पर पहुंच सके हैं.

इंटरनेट पर लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन

विजय का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को छू रहा है. लोग इस पोस्ट पर जमकर कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है. यूजर्स का कहना है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है. यह कहानी साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे कड़ी मेहनत और लगन से सिर्फ एक पीढ़ी के भीतर ही किसी परिवार की किस्मत पूरी तरह बदल सकती है.

डायनासोर के जमाने की वो इकलौती मछली, जो पानी में ज्यादा देर रहे तो उसका दम घुट जाता

डिलीवरी के बाद Blinkit बॉय को दिखा बच्चे का बैट, फिर उसने चूमा! 5 सेकंड का वीडियो

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

success storyvijay thirumalai

Trending news

टैंक घुसे या हेलिकॉप्टर... देख लो पाकिस्तान, भारत ने कर लिया '12.5 किलो' का इंतजाम
india pakistan news
टैंक घुसे या हेलिकॉप्टर... देख लो पाकिस्तान, भारत ने कर लिया '12.5 किलो' का इंतजाम
चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
High court
चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
Monsoon 2026
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
CM Mamata Banerjee
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
Jammu Kashmir
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
West Bengal
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
Bullet train
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
kolkata
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
Nirmala Sitharaman
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'
Abhishek Banarjee
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'