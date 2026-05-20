करोड़ों की कंपनी के मालिक ने जब देखा अपने पिता का पुराना घर, देखकर रो पड़ा बिजनेसमैन; बोला- कभी दाने-दाने को तरसते थे...

Success Story: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग जब कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, तो अक्सर अपने अतीत और अपनी जड़ों को भूल जाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी कहानी वायरल हो रही है, जो हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं, हमें अपने माता-पिता के संघर्षों को कभी नहीं भूलना चाहिए. गोल्ड वाटर कंपनी के फाउंडर विजय थिरुमलाई ने इंटरनेट पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने अमेरिका में अपने एक बड़े बिजनेस रोडशो पर जाने से पहले तमिलनाडु में अपने पिता के पैतृक गांव का दौरा किया और अपनी पुरानी यादों को ताजा किया.

बिना बिजली और पानी का वो पुराना घर

विजय थिरुमलाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस अनुभव को शेयर किया है. उन्होंने बताया कि वह अपने पिता के गांव में होने वाले सालाना 'चित्तिराई' उत्सव में शामिल होने आए थे. इसके साथ ही उनका परिवार वहां के स्थानीय मंदिर के जीर्णोद्धार यानी मरम्मत के काम में भी मदद कर रहा है. विजय ने उस पुराने घर की तस्वीर और यादें शेयर कीं जहां उनके पिता और चाचा बड़े हुए थे. उन्होंने बताया कि उस जमाने में इस घर में न तो बिजली थी और न ही पीने के पानी की कोई अच्छी व्यवस्था थी. बेहद बुनियादी सुविधाओं के बीच उनके पिता ने यहां रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी.

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Yesterday took some time off ( before i head off for a US road show) to visit my dad's village for the annual festival ( Chittirai) to the temple where we do our part for renovations etc This is the house my dad and my uncles grew up, no electricity, no running water, nothing,… pic.twitter.com/S8ZohHFMLM — Vijay Thirumalai (@vijaythirumalai) May 18, 2026

एक पीढ़ी का संघर्ष और दूसरी पीढ़ी का राज

विजय ने अपने परिवार के इस लंबे और कठिन सफर को याद करते हुए लिखा कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता. कड़ी मेहनत और सही मौकों की बदौलत आज उनका पूरा परिवार बदल चुका है. कभी गांव के एक छोटे से घर में रहने वाले उनके कजिन्स और रिश्तेदार आज दुनिया के सबसे अमीर इलाकों जैसे बे एरिया (सिलिकॉन वैली), टोरंटो और अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे हैं. उनके परिवार की नई पीढ़ी आज दुनिया की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों, स्टार्टअप्स और फाइनेंस सेक्टर में ऊंचे पदों पर काम कर रही है.

माता-पिता के प्रति जताया आभार

अपनी पोस्ट में विजय थिरुमलाई ने अपने माता-पिता और परिवार के बुजुर्गों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है. उन्होंने लिखा कि वह अपने बड़ों के जितने शुक्रगुजार हों, उतना कम है. शुरुआती जिंदगी में इतनी सारी कठिनाइयों और गरीबी का सामना करने के बावजूद उनके माता-पिता ने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी. उन्होंने अपने बच्चों को वो बेहतरीन जिंदगी और अवसर दिए, जिसकी बदौलत आज वे इस मुकाम पर पहुंच सके हैं.

इंटरनेट पर लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन

विजय का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को छू रहा है. लोग इस पोस्ट पर जमकर कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है. यूजर्स का कहना है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है. यह कहानी साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे कड़ी मेहनत और लगन से सिर्फ एक पीढ़ी के भीतर ही किसी परिवार की किस्मत पूरी तरह बदल सकती है.

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