चोरी-छिपे घर में बनाया रॉकेट, फिर खेत में जाकर उड़ाया तो उड़ गईं साइंटिस्ट की नींदें; जानें कैसे किया ऐसा
Advertisement
trendingNow12933091
Hindi Newsजरा हटके

चोरी-छिपे घर में बनाया रॉकेट, फिर खेत में जाकर उड़ाया तो उड़ गईं साइंटिस्ट की नींदें; जानें कैसे किया ऐसा

Village Boy Success: चीन के हुनान प्रांत के एक छोटे से गांव का लड़का झांग शिजीए (18 साल) अब आसमान छूने का सपना पूरा करने की ओर बढ़ चुका है. बचपन से रॉकेट बनाने का जुनून रखने वाले झांग को हाल ही में चीन की मशहूर शेनयांग एयरोस्पेस विश्वविद्यालय में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला मिला है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 23, 2025, 07:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चोरी-छिपे घर में बनाया रॉकेट, फिर खेत में जाकर उड़ाया तो उड़ गईं साइंटिस्ट की नींदें; जानें कैसे किया ऐसा

Chinese Teen Rocket: चीन के हुनान प्रांत के एक छोटे से गांव का लड़का झांग शिजीए (18 साल) अब आसमान छूने का सपना पूरा करने की ओर बढ़ चुका है. बचपन से रॉकेट बनाने का जुनून रखने वाले झांग को हाल ही में चीन की मशहूर शेनयांग एयरोस्पेस विश्वविद्यालय में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला मिला है. यह सफर आसान नहीं था लेकिन इंटरनेट, जुगाड़ और जुनून ने उसकी किस्मत बदल दी.

कैसे जागा रॉकेट बनाने का सपना?

झांग की रुचि महज 14 साल की उम्र में शुरू हुई, जब उसने अपने पिता के साथ टीवी पर एक रॉकेट लॉन्च देखा. तभी उसने ठान लिया कि वह भी एक दिन ऐसा रॉकेट बनाएगा. गांव में सीमित संसाधनों के कारण झांग के पास कोई वैज्ञानिक लैब नहीं थी. उसने डाउयेन (चीन का TikTok) पर वैज्ञानिक प्रयोगों और DIY रॉकेट वीडियो देखकर सीखना शुरू किया. 2023 तक इस प्लेटफॉर्म पर 47 लाख से ज्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट वीडियो उपलब्ध थे. इन्हीं से झांग ने अपना पहला ज्ञान जुटाया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ChatGPT से पूछा लॉटरी का नंबर, जवाब पाते ही झट से महिला बन गई करोड़पति लेकिन फिर...

कबाड़ और जुगाड़ से बना पहला रॉकेट

झांग ने बहन का पुराना लैपटॉप ठीक किया और ऑनलाइन फोरम से जानकारी इकट्ठी की. शुरुआत में उसने सूअर के बाड़े से नाइट्रेट निकालकर ईंधन बनाया, फिर चीनी और पानी के साथ पकाया. असफलता मिलने पर स्कूल में सीखी फिल्ट्रेशन तकनीक का इस्तेमाल कर शुद्ध फ्यूल तैयार किया. धीरे-धीरे उसने पीवीसी पाइप, सीमेंट और फिर 3D प्रिंटर से पार्ट्स बनाकर रॉकेट तैयार किया.

नाकामी से सफलता तक का सफर

जून 2023 में अपने जन्मदिन पर झांग ने दोस्तों और पिता को रॉकेट लॉन्च दिखाने बुलाया. पहली कोशिश बारिश में नाकाम रही, लेकिन अगले ही दिन उसका रॉकेट सफलतापूर्वक उड़ गया. 100 से ज्यादा प्रयासों के बाद झांग ने चार इंजन, कई सिंगल-स्टेज और एक टू-स्टेज रॉकेट तैयार किया, जो 400 मीटर तक पहुंचा. स्कूल ने झांग को 3,500 युआन (लगभग 500 डॉलर) की मदद दी और एक क्लासरूम को लैब में बदल दिया.

यह भी पढ़ें: कपड़ों की गठरी देखते-देखते तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी बच गई जान- कैसे?

शिक्षक लोंग यानजियाओ ने कहा, “हॉबी ही सबसे बड़ा शिक्षक है.” पिता टैक्सी चलाते हैं और मां नैनी का काम करती हैं, लेकिन दोनों ने बेटे के सपनों को हमेशा प्रोत्साहन दिया. झांग कहता है कि उसका सपना है, “एक दिन असली रॉकेट डिजाइन करना.” उसकी मेहनत साबित करती है कि गाँव में जन्म लेना किसी भी सपने को छोटा नहीं कर सकता.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Rocketviraltrending

Trending news

विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
weather update
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
;