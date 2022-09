Anand Mahindra: महिंद्रा भी हैं इस जुगाड़ू शख्स से मिलने को बेकरार, ट्रक को ही बना डाला चलता-फिरता मैरेज हॉल!

Trending Jugaad Video: आनंद महिंद्रा ट्विटर (Twitter) पर अक्सर कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं. इतना ही नहीं वो अपने फैंस को भी रिप्लाई देते हैं. अगर आप भी उन्हें फॉलो करते होंगे तो आपको भी उनके गजब के सेंस ऑफ ह्यूमर (Sense Of Humour) के बारे में पता होगा. लेकिन इस बार उन्होंने कुछ लीग से हटकर पोस्ट किया है. इस वीडियो को देखकर आप भी खुद को जुगाड़ू शख्स की तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे.

किया अजब-गजब जुगाड़!

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक गांव में रहने वाले शख्स ने ट्रक (Truck) को ही चलता-फिरता मैरेज हॉल बना डाला. वीडियो को देखकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं. पहले आप भी इस वायरल वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

I’d like to meet the person behind the conception and design of this product. So creative. And thoughtful. Not only provides a facility to remote areas but also is eco-friendly since it doesn’t take up permanent space in a population-dense country pic.twitter.com/dyqWaUR810

— anand mahindra (@anandmahindra) September 25, 2022