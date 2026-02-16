इस रेलवे स्टेशन पर लोग रोज खरीदते हैं टिकट, पर ट्रेन में कभी नहीं चढ़ते! क्यों?

Advertisement
Indian Railways: प्रयागराज के दयालपुर रेलवे स्टेशन पर लोग बिना सफर किए रोज टिकट खरीद रहे हैं ताकि स्टेशन बंद न हो, जानिए नेहरू और शास्त्री से जुड़ी इस विरासत को बचाने की अनोखी जंग की पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 16, 2026, 12:50 PM IST
Indian Railways Station: दुनिया के हर रेलवे स्टेशन पर लोग इसलिए लाइन लगाते हैं ताकि उन्हें सफर के लिए टिकट मिल सके और वे अपनी मंजिल तक पहुंच सकें. लेकिन इंडिया के एक छोटे से कोने में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है, जहां की कहानी पूरी दुनिया से जुदा है. यहां भी हर रोज सुबह टिकट खिड़की खुलती है, लोग अपनी जेब से पैसे निकालते हैं और लंबी लाइन लगाकर टिकट भी खरीदते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि टिकट लेने के बाद कोई भी ट्रेन में सवार नहीं होता.

यूपी के प्रयागराज से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित दयालपुर रेलवे स्टेशन आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है. यह कोई आम स्टेशन नहीं बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों की लाइफलाइन रहा है. यहां से किसान, मजदूर और छात्र सालों तक शहरों से जुड़े रहे. लेकिन समय के साथ इसकी अहमियत घटती चली गई और यह स्टेशन धीरे-धीरे रेलवे की नजरों से ओझल होने लगा.

इतिहास इतना खास क्यों है?

इस स्टेशन की नींव देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से रखी गई थी. इसका उद्घाटन तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया था. दशकों तक यह स्टेशन क्षेत्र की धड़कन बना रहा. यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ ईंट-पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि अपनी पहचान और विरासत मानते हैं.

साल 2006 में रेलवे ने कम आमदनी का हवाला देते हुए इस स्टेशन को बंद कर दिया. इसका सीधा असर पूरे इलाके पर पड़ा. लोगों का शहरों से संपर्क टूट गया और विकास की रफ्तार थम सी गई. ग्रामीणों ने कई साल तक आंदोलन और अपीलें कीं. आखिरकार जनवरी 2022 में स्टेशन दोबारा खुला, लेकिन सिर्फ एक छोटे ‘हॉल्ट’ के रूप में, जिससे लोगों का डर खत्म नहीं हुआ.

गांव वालों ने क्या सोचा?

स्टेशन खुलने के बाद भी ग्रामीणों को लगा कि अगर टिकट बिक्री कम रही तो रेलवे फिर से इसे घाटे का सौदा बताकर बंद कर देगा. इसी डर से उन्होंने एक अनोखा मिशन शुरू किया. उन्होंने तय किया कि चाहे ट्रेन में सफर करें या नहीं, लेकिन टिकट जरूर खरीदी जाएगी ताकि स्टेशन की आमदनी दिखती रहे. गांव के लोग आपस में चंदा इकट्ठा करते हैं. रोज कुछ लोग बारी-बारी से टिकट खिड़की पर जाते हैं, पैसे देते हैं, टिकट लेते हैं और बिना ट्रेन में चढ़े घर लौट आते हैं. उनके लिए वह टिकट सफर का साधन नहीं बल्कि स्टेशन की ‘ऑक्सीजन’ है. हर टिकट यह साबित करता है कि दयालपुर स्टेशन अभी जिंदा है.

यह कहानी क्यों खास बन गई?

आज दयालपुर स्टेशन पर बिकने वाला हर टिकट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि गांव वालों की एकजुटता का सबूत है. वे नहीं चाहते कि नेहरू और शास्त्री से जुड़ी यह विरासत फिर इतिहास के पन्नों में खो जाए. उनकी यह जिद पूरे देश को यह संदेश देती है कि जब सिस्टम साथ न दे, तो लोग खुद अपनी धरोहर बचाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं.

