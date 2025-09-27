बाप रे... ये कैसी लापरवाही! बादलों में उड़ रहा टूटा हुआ विमान, वीडियो देखकर नहीं होगा आंखों पर यकीन

Viral Video: आपने खटारा बसों और ट्रकों के वीडियो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने खटारा फ्लाइट का वीडियो देखा है. यूं तो हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है. विमान को उड़ान भरने से पहले कई स्तर पर जांचा जाता है. इन सबके बावजूद सोशल मीडिया पर विमान के अंदर का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

विमान के अंदर क्या लापरवाही दिखी?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि विमान अंदर से टूटा हुआ है और बाहर से तेज हवा अंदर आ रही है. वीडियो का शुरुआती हिस्सा देखने में लगता है कि ये किसी सरकारी बस का वीडियो है. जो चलते-चलते खटारा हो गई है, लेकिन जब कैमरे का एंजल चेंज होता है. तो दिखता है कि वीडियो बना रहा शख्स विमान के अंदर है और विमान बादलों से भी ऊपर उड़ रहा है. यात्रियों की जान से इससे बड़ा खिलवाड़ नहीं हो सकता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है.

उड़ान से पहले कैसे होती है विमान की जांच?

हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कई जिंदगियों को खत्म कर सकती है. इसलिए किसी भी विमान को उड़ान भरने से पहले कई स्तर पर जांचा जाता है. सबसे पहले पायलट और मेंटेनेंस क्रू मिलकर विमान का अंदर और बाहर दोनों तरफ से निरीक्षण करते हैं. इसमें विमान के पंख, इंजन, लैंडिंग गियर, टायर, फ्यूड्स (जैसे हाइड्रोलिक ऑयल), सेंसर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की विजुअल जांच होती है. इतना ही नहीं, विमान में लगे अनेक उपकरण, जैसे- अलार्म, वार्निंग लाइट्स, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम, फायर डिटेक्टर आदि की कार्यक्षमता देखी जाती है. इतना सब कुछ जांचने के बाद भी अगर विमान के अंदर से टूटे होने का वीडियो सामने आता है. तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है. पहली बार देखने पर जो इस वीडियो पर भरोसा करना आसान नहीं होगा.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @udsm_gallery नाम के पेज से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी हैरान हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, "मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया और वो भी बिना हवा से दरवाजा खुले."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.