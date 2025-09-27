Advertisement
trendingNow12939056
Hindi Newsजरा हटके

बाप रे... ये कैसी लापरवाही! बादलों में उड़ रहा टूटा हुआ विमान, वीडियो देखकर नहीं होगा आंखों पर यकीन

Viman Ke Andar Ka Video: सोशल मीडिया पर फ्लाइट के अंदर का दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स दिखाता है कि कैसे हवाई जहाज की बॉडी टूट रही है. वीडियो देखकर दिल दहल जाएगा. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 27, 2025, 05:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाप रे... ये कैसी लापरवाही! बादलों में उड़ रहा टूटा हुआ विमान, वीडियो देखकर नहीं होगा आंखों पर यकीन

Viral Video: आपने खटारा बसों और ट्रकों के वीडियो तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने खटारा फ्लाइट का वीडियो देखा है. यूं तो हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है. विमान को उड़ान भरने से पहले कई स्तर पर जांचा जाता है. इन सबके बावजूद सोशल मीडिया पर विमान के अंदर का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

विमान के अंदर क्या लापरवाही दिखी?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि विमान अंदर से टूटा हुआ है और बाहर से तेज हवा अंदर आ रही है. वीडियो का शुरुआती हिस्सा देखने में लगता है कि ये किसी सरकारी बस का वीडियो है. जो चलते-चलते खटारा हो गई है, लेकिन जब कैमरे का एंजल चेंज होता है. तो दिखता है कि वीडियो बना रहा शख्स विमान के अंदर है और विमान बादलों से भी ऊपर उड़ रहा है. यात्रियों की जान से इससे बड़ा खिलवाड़ नहीं हो सकता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है.
यह भी पढ़ें: बारिश में छत पर डांस रील बना रही थी ये लड़की, फिर हो गई बंदर की एंट्री और कब्जा लिया फोन और फिर...

Add Zee News as a Preferred Source

उड़ान से पहले कैसे होती है विमान की जांच?
हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कई जिंदगियों को खत्म कर सकती है. इसलिए किसी भी विमान को उड़ान भरने से पहले कई स्तर पर जांचा जाता है. सबसे पहले पायलट और मेंटेनेंस क्रू मिलकर विमान का अंदर और बाहर दोनों तरफ से निरीक्षण करते हैं. इसमें विमान के पंख, इंजन, लैंडिंग गियर, टायर, फ्यूड्स (जैसे हाइड्रोलिक ऑयल), सेंसर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की विजुअल जांच होती है. इतना ही नहीं, विमान में लगे अनेक उपकरण, जैसे- अलार्म, वार्निंग लाइट्स, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम, फायर डिटेक्टर आदि की कार्यक्षमता देखी जाती है. इतना सब कुछ जांचने के बाद भी अगर विमान के अंदर से टूटे होने का वीडियो सामने आता है. तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है. पहली बार देखने पर जो इस वीडियो पर भरोसा करना आसान नहीं होगा.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @udsm_gallery नाम के पेज से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स भी हैरान हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, "मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया और वो भी बिना हवा से दरवाजा खुले."
यह भी पढ़ें: पेंट शर्ट पहनने के बाद हाथी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वीडियो देखकर खुश हो जाएगा मन

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

passenger safetyviral videoflight

Trending news

तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन टला, मंत्री बोले- SC का फैसला आने तक चेंज नहीं
Tamil Nadu News In Hindi
तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन टला, मंत्री बोले- SC का फैसला आने तक चेंज नहीं
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
uddhav thackeray
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
Sonam Wangchuk
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
Maharashtra news
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
pm modi odisha visit
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
durga puja
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
hyderabad flood
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
durga puja
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
Russian Woman Nina Kutina
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
;