30 साल, 300 लग्जरी होटल और ₹0 बिल: मिलिए भारत के इस अनोखे नटवरलाल से! ऐसे देता था चकमा

Vincent John Luxury Hotel Scammer: सफेद बाल, चेहरे पर शालीनता और फर्राटेदार अंग्रेजी. छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक शानदार 7 मंजिला लग्जरी होटल में जब यह 69 साल का बुजुर्ग पहुंचा, तो किसी को शक नहीं हुआ. वह दो दिन रुका, ठाठ-बाठ से रहा और 25 जून की दोपहर दो बैग लेकर चुपचाप निकल गया. होटल स्टाफ को लगा कि वो किसी काम से गया है, लेकिन जब वापस नहीं लौटा तो पैरों तले जमीन खिसक गई. उसने न तो बिल दिया था और ऊपर से स्टाफ का कीमती लैपटॉप भी चोरी कर लिया था. यह कहानी है विंसेंट जॉन की, जिसने पिछले 30 सालों से देश के सैकड़ों 5-स्टार होटलों की नाक में दम कर रखा था.
विंसेंट जॉन तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले का रहने वाला है. उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई की और कभी शादी नहीं की. 1980 के दशक में उसने दिल्ली में एक टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करना शुरू किया था. गाइड होने के नाते उसे कई बार होटलों में मुफ्त रुकने का मौका मिलता था. बस यहीं से उसे लग्जरी लाइफ की चस्का लग गया. पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि वह पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली और केरल जैसे कई राज्यों में ठगी कर चुका है.
बेइज्जती का बदला और जुर्म की राह
आखिर इस बुजुर्ग ने यह रास्ता क्यों चुना? जांच अधिकारी पीयूष बघेल ने बताया कि एक बार किसी लग्जरी होटल के मैनेजमेंट ने विंसेंट को बुरी तरह जलील किया था. विंसेंट ने इस बात को दिल पर ले लिया. उसने ठान लिया कि वह इन बड़े-बड़े होटलों को कभी पैसा नहीं देगा. वह 1996 में पहली बार दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा था. जेल के दिनों में उसने मशहूर ठग चार्ल्स शोभराज की कहानियां सुनीं और उसके शातिर दिमाग का फैन हो गया.
ठगी का अनोखा स्टाइल
विंसेंट के ठगी करने का तरीका बेहद दिलचस्प था. वह होटल में कभी योगा टीचर, कभी इंग्लिश प्रोफेसर तो कभी इवेंट ऑर्गेनाइजर बनकर एंट्री लेता था. उसके पास हमेशा दो बैग होते थे. एक बैग में उसका असली सामान होता था और दूसरे में वह अखबार या तकिए भर कर रखता था. वह होटल के स्टाफ को अपना बैग कभी छूने नहीं देता था. जब उसे भागना होता, तो वह अखबारों वाला बैग कमरे में ही छोड़ देता ताकि स्टाफ को लगे कि मेहमान अभी रुका हुआ है.
रायपुर में कैसे किया कांड
रायपुर के इस फाइव स्टार होटल में विंसेंट एक इवेंट ऑर्गेनाइजर बनकर आया था. अपनी मीठी बातों से उसने होटल के एक कर्मचारी को फंसाया और उसे बड़ी नौकरी का लालच देकर उसका 1.48 लाख रुपये का लैपटॉप उड़ा लिया. उसने होटल में महंगे सिगरेट और विदेशी शराब के ऑर्डर दिए, जबकि वह खुद न तो पीता है और न ही स्मोक करता है. दो दिन बाद उसने रिसेप्शन पर कहा कि उसका बेटा आने वाला है, इसलिए एक और कमरा बुक कर दें. इसके बाद वह सुबह चुपचाप 63,755 रुपये का बिल छोड़े बिना गायब हो गया.
पुलिस भी रह गई हैरान
चोरी किए गए सामान को बेचकर विंसेंट ट्रेन से भुवनेश्वर भाग गया था, जहां से रायपुर पुलिस ने उसे दबोच लिया. पुलिस के सामने वह बेहद सीधा और पछतावे से भरा चेहरा बना लेता है. उसने पुलिस से कहा कि यह उसका आखिरी अपराध था और वह गोवा के एक ओल्ड एज होम में रहना चाहता है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि वह हर बार पकड़े जाने पर यही इमोशनल कहानी सुनाता है. कई बड़े होटल अपनी बदनामी के डर से पुलिस में शिकायत भी नहीं करते, जिसका फायदा विंसेंट पिछले तीन दशकों से उठा रहा था.