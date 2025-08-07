दादी-दादा की यादों से सजी एक कार! कैसे एक आर्टिस्ट ने एम्बेसडर को बना दिया चलता-फिरता आर्ट?

Vintage Ambassador Car: भारत में एम्बेसडर कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए बचपन की यादों और पुरानी धरोहर का प्रतीक है. दिल्ली के एक कलाकार परम साहिब ने इस कार को एक अनोखे अंदाज में रंगों और डिजाइनों से सजाकर इसे एक चलती-फिरती कला का रूप दे दिया. उनका ये आर्ट "लाहौर से दिल्ली" उनके दादा-दादी की कहानी बयां करती है जो बंटवारे के बाद लाहौर से भारत आए थे. इस कार को रंगने में परम ने चार हफ्तों तक मेहनत की और इसे पॉप कल्चर, परंपरा और रंगों से भरा एक कैनवास बनाया.

इस पेंटिंग का नाम क्यों है "लाहौर से दिल्ली"?

परम ने इंस्टाग्राम पर अपनी इस कला के बारे में लिखा, "मैंने लगभग 28 दिनों में एक पुरानी एम्बेसडर कार को रंगा और शहर के बीच में ड्रोन से इसकी शूटिंग की. यह मेरे सभी DIY प्रोजेक्ट्स का सबसे खास है. 'लाहौर से दिल्ली' नाम की यह कार मेरे दादा-दादी को श्रद्धांजलि है, जो बंटवारे के बाद लाहौर से भारत आए थे. इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में सात महीने लगे और पेंट करने में एक महीना. मेरी शानदार टीम, बेहतरीन परफॉर्मेंस और लॉन्च पार्टी ने इसे यादगार बना दिया. इस कार को देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता है." इस मेहनत भरे प्रोजेक्ट में प्यार और समर्पण साफ झलकता है.

पोस्ट पर लोगों की कैसी प्रतिक्रियाएं आईं?

परम की इस कला को लोगों ने खूब सराहा. एक यूजर ने लिखा, "कितना शानदार और रंगीन काम है, बहुत ही बारीकी से बनाया गया." किसी और ने कहा, "भारत में इतना टैलेंट है, मुझे गर्व है." एक कमेंट में लिखा था, "यह मेरा सपना है!" एक अन्य व्यक्ति ने इसे "एक अनोखा और खूबसूरत मास्टरपीस" बताया. कई लोगों ने एम्बेसडर कार से जुड़ी अपनी बचपन की यादें भी साझा कीं और इस रंगीन कार को "सबसे खूबसूरत" कहा.

आर्ट को लेकर परम साहिब क्या कहते हैं?

एचटी को दिए एक पुराने इंटरव्यू में परम ने अपनी कला के बारे में बताया, "मेरी कला मेरे निजी अनुभवों का आईना है. यह एक ईमानदार भावना है, जो कैनवास पर उकेरी जाती है. यही वजह है कि लोग इसे समझ पाते हैं. कला मुझे बिना किसी डर के खुद को व्यक्त करने की आजादी देती है. एक कलाकार के रूप में, मैं बिना ज्यादा बोले सच को सामने ला सकता हूं. कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आता, लेकिन यह दूसरों को खुद पर भरोसा करने की प्रेरणा देता है."