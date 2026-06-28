80 साल की उम्र में एडवेंचर का जुनून, दादा जी ने 18,000 फीट से लगाई छलांग; वायरल हुआ VIDEO

वायरल वीडियो ऑस्ट्रेलिया का बताया जा रहा है. इसे अंकित नाम के एक भारतीय लड़के ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में अंकित अपने दादाजी को स्काईडाइविंग के लिए लेकर जाते दिखाई दे रहे हैं. अंकित वीडियो में बताते हैं कि यह दादाजी की पहली स्काईडाइविंग नहीं है. इससे पहले भी वह 15 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगा चुके हैं. लेकिन इस बार उन्होंने अपने रोमांच को और बढ़ाते हुए 18 हजार फीट से स्काईडाइविंग करने का फैसला किया है. वीडियो में अंकित कहते हैं कि वह अपने बाबाजी को ऑस्ट्रेलिया में स्काईडाइविंग कराने आए हैं. पिछली बार उन्होंने 15 हजार फीट से स्काईडाइविंग की थी और अब 18 हजार फीट से करने जा रहे हैं.