80 साल की उम्र में एडवेंचर का जुनून, दादा जी ने 18,000 फीट से लगाई छलांग; वायरल हुआ VIDEO

Viral Skydiving Video: कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर होती है, अगर दिल में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इसी बात को साबित कर रहा है. इस वीडियो में एक बुजुर्ग भारतीय दादाजी 18 हजार फीट की ऊंचाई से स्काईडाइविंग करते नजर आ रहे हैं. जहां इतनी ऊंचाई का नाम सुनकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, वहीं ये दादाजी पूरे आत्मविश्वास के साथ प्लेन से कूद जाते हैं. उनका अंदाज देखकर इंटरनेट पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
वायरल वीडियो ऑस्ट्रेलिया का बताया जा रहा है. इसे अंकित नाम के एक भारतीय लड़के ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में अंकित अपने दादाजी को स्काईडाइविंग के लिए लेकर जाते दिखाई दे रहे हैं. अंकित वीडियो में बताते हैं कि यह दादाजी की पहली स्काईडाइविंग नहीं है. इससे पहले भी वह 15 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगा चुके हैं. लेकिन इस बार उन्होंने अपने रोमांच को और बढ़ाते हुए 18 हजार फीट से स्काईडाइविंग करने का फैसला किया है. वीडियो में अंकित कहते हैं कि वह अपने बाबाजी को ऑस्ट्रेलिया में स्काईडाइविंग कराने आए हैं. पिछली बार उन्होंने 15 हजार फीट से स्काईडाइविंग की थी और अब 18 हजार फीट से करने जा रहे हैं.
वीडियो का सबसे खास और वायरल हिस्सा वह है, जब अंकित अपने दादाजी से सवाल करते हैं. वह पूछते हैं, 'बाबा डर तो नहीं लग रहा?' इसके जवाब में दादाजी बिना किसी झिझक के मुस्कुराते हुए कहते हैं कि डरता कौन है मैं? बस यही लाइन सोशल मीडिया पर लोगों के बीच छा गई है. दादाजी का यह आत्मविश्वास देखकर लोग हैरान रह गए. कई लोगों ने कहा कि इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि जिंदगी को खुलकर जीने का नजरिया चाहिए.
जैसे ही स्काईडाइविंग शुरू होती है और दादाजी हवा में पहुंचते हैं, उनका जोश देखने लायक होता है. वीडियो में वह पूरे उत्साह के साथ 'जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा' के नारे लगाते नजर आते हैं. हजारों फीट ऊपर हवा में देश के लिए नारे लगाते दादाजी का यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आया. कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक स्काईडाइविंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा पल था जिसने उम्र, हिम्मत और जिंदादिली की नई मिसाल पेश कर दी.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा कि मुझे भी जिंदगी में ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि दादाजी में आज के कई युवाओं से ज्यादा जोश और हिम्मत है. कई लोगों ने "जय हिंद" वाले पल की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि दादाजी का जोश देखकर सच में रोंगटे खड़े हो गए. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह वीडियो हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो उम्र बढ़ने के बाद अपने सपनों को छोड़ देता है.
आज के समय में कई लोग उम्र बढ़ने के साथ नए अनुभव लेने से डरने लगते हैं. लेकिन इस दादाजी ने दिखा दिया कि जिंदगी को हर उम्र में खुलकर जिया जा सकता है. स्काईडाइविंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटी के लिए शारीरिक ताकत के साथ-साथ मानसिक हिम्मत भी जरूरी होती है. दादाजी का यह अंदाज दिखाता है कि अगर मन मजबूत हो तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगते हैं. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस वीडियो को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक मोटिवेशन के तौर पर देखा है.
फिलहाल यह वीडियो इंस्टाग्राम समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे शेयर करते हुए दादाजी के जज्बे और आत्मविश्वास की तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए कंटेंट पर आधारित है और इसमें किए गए सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन दादाजी का एक जवाब 'डरता कौन है मैं?' लोगों के दिल में जरूर जगह बना चुका है. यह कहानी याद दिलाती है कि जिंदगी में खुश रहने और नए अनुभव लेने के लिए उम्र कभी रुकावट नहीं बनती. असली ताकत इंसान के हौसले और सोच में होती है.