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80 साल की उम्र में एडवेंचर का जुनून, दादा जी ने 18,000 फीट से लगाई छलांग; वायरल हुआ VIDEO

Viral Skydiving Video: ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय दादाजी का स्काईडाइविंग वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 18 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने से पहले जब पोते ने पूछा कि डर लग रहा है क्या, तो दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि 'डरता कौन है मैं?' इसके बाद उन्होंने हवा में उड़ते हुए 'जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा' के नारे लगाए, जिसे देखकर लोग भावुक हो गए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 28, 2026, 07:54 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:54 AM IST
80 साल की उम्र में एडवेंचर का जुनून, दादा जी ने 18,000 फीट से लगाई छलांग; वायरल हुआ VIDEO
Image Credit: Image credit: instagram/@ankitranabigmouthSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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