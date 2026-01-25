Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेगरीबी ने रोका स्कूल का रास्ता, आज सैकड़ों सपनों को ऐसे सवार रहा 21 साल का आदित्य

गरीबी ने रोका स्कूल का रास्ता, आज सैकड़ों सपनों को ऐसे सवार रहा 21 साल का आदित्य

Viral Aditya Inside Story: 21 साल का आदित्य खुद के दम पर 230 बच्चों को फ्री ट्यूशन देता है. ब्लॉगर ने आदित्य की कहानी को सबके सामने रखा. इस लड़के को ये प्रेरणा कहां से मिली और आगे का क्या सपना है. चलिए जानते हैं आदित्य की असली कहानी.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 25, 2026, 02:50 PM IST
गरीबी ने रोका स्कूल का रास्ता, आज सैकड़ों सपनों को ऐसे सवार रहा 21 साल का आदित्य

Viral Aditya Inside Story: डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक कथन है, “शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा” जिसका अर्थ है कि शिक्षा ज्ञान, शक्ति और आत्मविश्वास का सबसे शक्तिशाली साधन है. आदित्य यही शेरनी का दूध बच्चों को पिला रहे हैं ताकि वो एक अच्छे नागरिक बन सकें और समाज के लिए एक बेहतरीन नागरिक बन सकें. आदित्य की कहानी काफी संघर्ष भरी है. वो बताते हैं कि फ्रीस जमा ना होने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता था. इसके बाद 7 वी क्लास में स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन आज आदित्य के 3 कोचिंग सेंटर हैं जहां वो करीब 230 बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं. चलिए जानते हैं ये बीड़ा कब से उठाया गया है और आदित्य भविष्य में क्या करने की योजना बना रहे हैं.

3 सेंटर पर पढ़ते हैं छात्र
सोशल मीडिया पर एक ब्लॉगर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो आदित्य की कहानी दिखाता है. वो दिखाता है कि कैसे एक घर में सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें एक 21 साल का लड़का अपने दम पर पढ़ा रहा है. यहां सिर्फ शिक्षा ही नहीं, फिजिकल एक्टिविटी भी कराई जाती है. यहां हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं. आदित्य जब अपनी कहानी बताते हैं तो उनके चेहरे पर भावुकता और संघर्ष साफ नजर आता है.

आदित्य ने सुनाई अपनी कहानी
आदित्य से जब पूछा गया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई तो आदित्य ने बताया, "जब मैं अपने गांव में निकलता था तो देखता था कि बच्चे जुआ खेलते थे. तो मैंने बच्चों से कहा कि चलो बच्चों पढ़ने आओ. ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो." इसके बाद आदित्य बताता है कि 2 से 3 बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी प्राइवेट स्कूल की फीस भी हमारी तरफ से ही है. आदित्य से ट्यूशन पढ़ने वाली बच्ची अपने सपनों को उड़ान दे रही है और कहती है, "आईएएस बनूंगी और पढ़ लिखकर मम्मी का नाम रोशन करूंगी." इसके बाद आदित्य चाहते हैं कि बच्चों का एक स्कूल हो जिसमें रेलुगर क्लास चलें और पढ़ाई के साथ स्किल पर भी फोकस किया जाए. किसी भी तरह बच्चों को अपने सपनों से समझौता न करना पड़े.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sidiously_ नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 96 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में लोग कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आदित्य जीवन का सच्चा सुपरहीरो है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

