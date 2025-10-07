Advertisement
सांडों ने सड़क पर खड़ी लैंबॉर्गिनी कार को कर डाला चकनाचूर! सैकड़ों बार Video देखने पर भी नहीं होगा भरोसा

Lamborghini AI Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दो सांडों को लैंबॉर्गिनी तोड़ते दिखाया गया, लेकिन सच्चाई जानकर लोग हैरान रह गए. यह वीडियो असल में AI से बनाया गया है. अब सवाल उठ रहा है कि क्या हम सच और फेक में फर्क कर भी पा रहे हैं?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 07, 2025, 09:16 AM IST
सांडों ने सड़क पर खड़ी लैंबॉर्गिनी कार को कर डाला चकनाचूर! सैकड़ों बार Video देखने पर भी नहीं होगा भरोसा

Lamborghini Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो ताकतवर सांड एक लैंबॉर्गिनी पर टूट पड़ते हैं. वीडियो में दिखता है कि कार का विंडस्क्रीन, बोनट और यहां तक कि रूफ भी बुरी तरह से टूट जाता है. पहली नजर में दृश्य इतने असली लगते हैं कि कोई भी इसे असली समझ बैठे, लेकिन असलियत कुछ और ही है. ये पूरा वीडियो AI-generated है.

किसने बनाया ये वीडियो और कैसे हुआ वायरल?

यह क्लिप इंस्टाग्राम अकाउंट AI Filmmaker (@aikalaakari) पर शेयर की गई थी. इस अकाउंट पर पहले भी कई AI-based वीडियो पोस्ट किए गए हैं जो असली लगते हैं. “सांड बनाम लैंबॉर्गिनी” वाला यह वीडियो इतनी तेजी से फैला कि देखते ही देखते लाखों व्यूज़ पा गया और लोग असली-नकली में फर्क नहीं कर पाए. कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने अपने-अपने रिएक्शन दिए. किसी ने लिखा, “AI अब हद से ज़्यादा रियल दिखने लगा है.” एक यूजर ने मजाक में कहा, “जब घोड़े की शक्ति बैल की शक्ति से मिल जाए.” वहीं एक और ने कहा, “ये दिखाता है कि भारतीय AI का इस्तेमाल किस तरह करेंगे.”

यह भी पढ़ें: वो हादसा जिसे सुनकर आज भी दहल जाता है दिल, कार के अंदर ही जलकर खाक हो गए थे कॉलेज स्टूडेंट; पढ़ें दर्दनाक कहानी

पहले भी वायरल हुआ था AI वाला वीडियो

कई लोगों को यह डर भी सताने लगा है कि अगर ऐसी क्लिप्स रोज बनने लगीं, तो फेक और रियल में फर्क करना नामुमकिन हो जाएगा. कुछ समय पहले एक और AI-generated वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दर्जनों विशाल एनाकोंडा नदी में तैरते दिख रहे थे. ऊपर से हेलीकॉप्टर से ली गई इस फुटेज में ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों सांप नदी में रेंग रहे हों. असल में यह भी पूरी तरह AI-created वीडियो था जबकि असल एनाकोंडा इतने बड़े कभी नहीं होते. वीडियो का रिएलिस्टिक लुक देखकर लाखों लोग धोखा खा गए.

यह भी पढ़ें: ये राजा खुद को मान बैठा था कांच का, घंटों हिलने से डरती रही रानी, क्यों और किसने फैलाया था रहस्यमयी भ्रम? 

इन घटनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. जब AI videos इतने असली लग सकते हैं, तो हम कैसे जानें कि जो देख रहे हैं वो सच है या नहीं? AI के जरिए अब कोई भी ऐसी रियलिस्टिक क्लिप बना सकता है जो हमारी आंखों को धोखा दे सके.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AI Filmmaker (@aikalaakari)

 

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

