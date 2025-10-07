सांडों ने सड़क पर खड़ी लैंबॉर्गिनी कार को कर डाला चकनाचूर! सैकड़ों बार Video देखने पर भी नहीं होगा भरोसा

Lamborghini Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो ताकतवर सांड एक लैंबॉर्गिनी पर टूट पड़ते हैं. वीडियो में दिखता है कि कार का विंडस्क्रीन, बोनट और यहां तक कि रूफ भी बुरी तरह से टूट जाता है. पहली नजर में दृश्य इतने असली लगते हैं कि कोई भी इसे असली समझ बैठे, लेकिन असलियत कुछ और ही है. ये पूरा वीडियो AI-generated है.

किसने बनाया ये वीडियो और कैसे हुआ वायरल?

यह क्लिप इंस्टाग्राम अकाउंट AI Filmmaker (@aikalaakari) पर शेयर की गई थी. इस अकाउंट पर पहले भी कई AI-based वीडियो पोस्ट किए गए हैं जो असली लगते हैं. “सांड बनाम लैंबॉर्गिनी” वाला यह वीडियो इतनी तेजी से फैला कि देखते ही देखते लाखों व्यूज़ पा गया और लोग असली-नकली में फर्क नहीं कर पाए. कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने अपने-अपने रिएक्शन दिए. किसी ने लिखा, “AI अब हद से ज़्यादा रियल दिखने लगा है.” एक यूजर ने मजाक में कहा, “जब घोड़े की शक्ति बैल की शक्ति से मिल जाए.” वहीं एक और ने कहा, “ये दिखाता है कि भारतीय AI का इस्तेमाल किस तरह करेंगे.”

पहले भी वायरल हुआ था AI वाला वीडियो

कई लोगों को यह डर भी सताने लगा है कि अगर ऐसी क्लिप्स रोज बनने लगीं, तो फेक और रियल में फर्क करना नामुमकिन हो जाएगा. कुछ समय पहले एक और AI-generated वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दर्जनों विशाल एनाकोंडा नदी में तैरते दिख रहे थे. ऊपर से हेलीकॉप्टर से ली गई इस फुटेज में ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों सांप नदी में रेंग रहे हों. असल में यह भी पूरी तरह AI-created वीडियो था जबकि असल एनाकोंडा इतने बड़े कभी नहीं होते. वीडियो का रिएलिस्टिक लुक देखकर लाखों लोग धोखा खा गए.

इन घटनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. जब AI videos इतने असली लग सकते हैं, तो हम कैसे जानें कि जो देख रहे हैं वो सच है या नहीं? AI के जरिए अब कोई भी ऐसी रियलिस्टिक क्लिप बना सकता है जो हमारी आंखों को धोखा दे सके.

