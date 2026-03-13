Advertisement
ट्रैक्टर के पहियों पर लग्जरी फील! सोशल मीडिया पर वायरल हुई अजीब जुगाड़ गाड़ी

ट्रैक्टर के पहियों पर लग्जरी फील! सोशल मीडिया पर वायरल हुई अजीब जुगाड़ गाड़ी

Desi Jugaad Gaadi: आपने जुगाड़ गाड़ी तो बहुत देखी होंगी, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब गाड़ी शायद पहले कभी नहीं देखी होगी. ये देसी जुगाड़ गाड़ी इंटरनेट पर खूब तारीफ बटोर रही है. चलिए देखते हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 13, 2026, 06:13 AM IST
ट्रैक्टर के पहियों पर लग्जरी फील! सोशल मीडिया पर वायरल हुई अजीब जुगाड़ गाड़ी

Desi Jugaad Gaadi: यूं तो सोशल मीडिया पर खूब देसी जुगाड़ वायरल होते रहते हैं. कोई साइकिल में मोटर फिट कर मोटरसाइकिल बना देता है, तो कोई गधागाड़ी में हैंड ब्रेक लगवा देता है. इन दिनों जो जुगाड़ गाड़ी वायरल हो रही है. वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इसको बनाया कैसे गया होगा? बनाने वाले ने क्या खूब दिमाग लगाया है. देखने में ये किसी बड़ी बैलगाड़ी की तरह लगती है, लेकिन इसमें बैल की जगह देसी जनरेटर जैसी मशीन लगी नजर आती है. यूजर्स इसे ‘घोस्ट राइडर का फैमिली एडिशन’ कहने लगे हैं.

कई बार लोग सीमित संसाधनों में अनोखी चीजें बनाकर सबको चौंका देते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक अनोखी जुगाड़ गाड़ी का वीडियो इंटरनेट पर छा रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान भी हैं और अपनी हंसी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. वीडियो इतना मजेदार है कि आप भी हंसते-हंसते अपना पेट पकड़ लेंगे. चलिए जानते हैं ये जुगाड़ गाड़ी कैसी दिखती है.

ट्रैक्टर के पहिए

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक अनोखी गाड़ी दौड़ रही है. गाड़ी को देखते ही समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं, बल्कि जुगाड़ से बनाया गया वाहन है. इसमें आगे के पहिए ट्रैक्टर के लगे हुए दिखाई देते हैं और गाड़ी के आगे इंजन की जगह जनरेटर जैसी कोई मशीन लगी हुई है. 

लड़कों ने लिया सफर का मजा

पीछे से ये गाड़ी काफी लग्जरी फील देती है. पिछले पहिए किसी लग्जरी गाड़ी के नजर आते हैं. इसके अलावा एक लकड़ी का बड़ा फ्रेम नजर आता है. जिसमें बैठकर कुछ लड़के सफर का मजा लेते नजर आ रहे हैं. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by(@nattapong_2007)

किसने शेयर किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @nattapong_2007 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देख यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. 

क्या बोले यूजर्स?

एक यूजर ने इसे 'खतरनाक जुगाड़' कहा तो किसी ने ड्राइवर को 'हैवी ड्राइवर' बताया. इसके अलावा कई यूजर्स ने इसे देखकर सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

